Российский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ
Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область
В Ростовской области силы ПВО успешно отразили массированную атаку ВСУ с применением беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал.
«(Системы ПВО уничтожили и перехватили) БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — перечислил Слюсарь.Предварительно, в Чертковском районе зафиксированы незначительные последствия на земле. На окраине села Осиково произошло возгорание сухой травы, также известно о повреждении стены на территории сельхозпредприятия. В двух частных домах выбиты окна.
Размер ущерба будет уточняться.
