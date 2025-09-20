Российский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ

20 сентября 2025, 06:24

Слюсарь: Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область

Фото: iStock/Oselote

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили массированную атаку ВСУ с применением беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал.





«(Системы ПВО уничтожили и перехватили) БПЛА в Матвеево-Курганском, Куйбышевском, Миллеровском, Шолоховском, Чертковском, Верхнедонском, Кашарском и Боковском районе», — перечислил Слюсарь.