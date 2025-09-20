Стало известно о повреждении резервной линия питания ЗАЭС на подконтрольной Украине территории
Директор Черничук рассказал о повреждении резервной линии питания Запорожской АЭС
Вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции 330 кВ «Ферросплавная-1» получила повреждения на подконтрольной Украине территории. Об этом заявил ТАСС директор станции Юрий Черничук.
По его словам, линия питания объекта отключена уже пятый месяц.
«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — пояснил Черничук.
Российский регион подвергся массированной атаке дронов ВСУ
В настоящее время энергоснабжение станции осуществляется исключительно через единственную действующую линию «Днепровская» с напряжением 750 кВ. Такой режим работы создает повышенные операционные риски для исправности систем охлаждения реакторов.
6 сентября сообщалось, что ВСУ нанесли удар беспилотниками по учебно‑тренировочному центру Запорожской атомной электростанции. Попадание произошло в 300 метрах от энергоблока; возгораний и серьёзных разрушений удалось избежать.