Стало известно о повреждении резервной линия питания ЗАЭС на подконтрольной Украине территории

20 сентября 2025, 06:49

Директор Черничук рассказал о повреждении резервной линии питания Запорожской АЭС

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вторая резервная высоковольтная линия внешнего энергоснабжения Запорожской атомной электростанции 330 кВ «Ферросплавная-1» получила повреждения на подконтрольной Украине территории. Об этом заявил ТАСС директор станции Юрий Черничук.





По его словам, линия питания объекта отключена уже пятый месяц.





«Место повреждения, по нашим данным, находится на той стороне реки (Днепр), то есть на той территории, которая контролируется Украиной. Будет ли она восстановлена, не будет — это будет решение либо какого-то международного соглашения, либо той стороны», — пояснил Черничук.