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При освобождении села Горналь в Курской области российские военные столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции. Об этом сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол», передает РИА Новости.
«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наёмники Соединённых Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся ещё турецкие наёмники», — добавлял военный.Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции в регионе, последним этапом которой стало возвращение Горналя под контроль РФ. 25 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели расстрел двух групп своих солдат в населенном пункте Горналь, который остается последним оплотом противника на территории Курской области.
Инцидент произошел на фоне активных боевых действий в регионе. Сообщается, что 24 апреля ВСУ предприняли попытку перебросить новые резервы в Горналь, направив несколько штурмовых групп на бронетехнике. Однако эти группы были уничтожены российскими военными, что привело к значительным потерям среди украинских сил.
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Мария Моисеева