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В селе Горналь российские бойцы столкнулись с наемниками из Польши, Турции и США

Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

При освобождении села Горналь в Курской области российские военные столкнулись с наёмниками из Польши, США и Турции. Об этом сообщил командир 22-го мотострелкового полка с позывным «Апостол», передает РИА Новости.
«Попадались поляки, причем мы их даже пленили, наёмники Соединённых Штатов Америки, вот этот шеврон говорит о том, что там находятся ещё турецкие наёмники», — добавлял военный.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции в регионе, последним этапом которой стало возвращение Горналя под контроль РФ. 25 апреля стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели расстрел двух групп своих солдат в населенном пункте Горналь, который остается последним оплотом противника на территории Курской области.

Инцидент произошел на фоне активных боевых действий в регионе. Сообщается, что 24 апреля ВСУ предприняли попытку перебросить новые резервы в Горналь, направив несколько штурмовых групп на бронетехнике. Однако эти группы были уничтожены российскими военными, что привело к значительным потерям среди украинских сил.

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В Киеве прозвучало несколько взрывов, работает система ПВО
29 апреля 2025, 03:17

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

В Киеве произошли взрывы, после чего в столице и области объявили воздушную тревогу. Об этом сообщают украинские СМИ, подтверждающие активацию систем ПВО, передает РИА Новости.
Сигнал тревоги также распространился на Черниговскую, Сумскую и Одесскую области, уточняет «Российская газета». Издание указывает, что военкоры связывают инцидент с атакой российских дронов, наносящих удары по военным объектам ВСУ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что российские войска не атакуют жилые дома и социальные учреждения, сосредотачиваясь на военной инфраструктуре. В ответ на удары ВСУ по гражданским объектам РФ Россия наносит точечные удары по местам дислокации техники, личного состава и наёмников украинских сил.

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Трое военных РФ пострадали в Белгородской области из-за детонации БПЛА ВСУ
Гладков: трое бойцов РФ пострадали в селе Новая Таволжанка от взрыва БПЛА ВСУ
29 апреля 2025, 02:01

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Трое российских военнослужащих подразделения «Орлан» получили ранения в результате взрыва украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале, передает РИА Новости.
Инцидент произошёл в селе Новая Таволжанка, где детонация БПЛА ВСУ привела к минно-взрывным травмам и баротравмам у бойцов. Пострадавших доставили в городскую больницу №2, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Как уточнил Гладков, лечение будет проходить в амбулаторном режиме.

Под ночь 28 апреля сообщалось, что российские силы ПВО за 2 часа 40 минут уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив географию перехватов. Наибольшее количество дронов — 40 единиц — сбито над Курской областью.

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«Украинцы не выиграют войну»: Вице-президент США допустил ядерную эскалацию при продолжении конфликта на Украине
Вэнс: Киев так не победит, а затяжной конфликт на Украине грозит ядерной эскалацией
29 апреля 2025, 01:50

Фото: iStock/sb2010

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет победить в конфликте, если боевые действия продлятся ещё несколько лет. Об этом он сообщил в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка. Политик добавил, что надежды Киева на возврат территорий при текущем сценарии нереалистичны, передает РИА Новости.
По словам Вэнса, администрация Дональда Трампа рассматривает прекращение войны как ключевую внешнеполитическую цель. Он подчеркнул, что альтернативой мирному урегулированию может стать катастрофическое развитие событий с применением ядерного оружия. При этом вице-президент назвал позицию медиа о «победе Украины через годы войны» оторванной от реальности.

«Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение: если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем», — указал он.
28 апреля сообщалось, что на Украине призвали «воевать» с детьми и бить их прутом из-за использования русского языка. При этом следует помнить, что конституция Украины гарантирует свободное развитие и использование русского языка.

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#интервью
#развитие
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Силы ПВО за 2,5 часа сбили над территорией РФ более 50 БПЛА ВСУ
В Минобороны сообщили об уничтожении 51 БПЛА ВСУ над территорией РФ за 2,5 часа
29 апреля 2025, 01:08

Фото: iStock/Oselote

Российские силы ПВО за 2 часа 40 минут уничтожили 51 украинский беспилотник самолётного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Минобороны РФ, уточнив географию перехватов.
Наибольшее количество дронов — 40 единиц — сбито над Курской областью. Ещё пять БПЛА нейтрализованы в небе над Орловской областью, три — над акваторией Чёрного моря, два над Крымом и один над Белгородской областью.

Отражение атак проводилось 28 апреля с 20:20 до 23:00 по московскому времени с использованием дежурных средств противовоздушной обороны.

Ранее Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь или десять дней. Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.

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#операция
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Макрон заявил, что давление на Россию будет усилено в ближайшее время
Макрон: давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь или десять дней
28 апреля 2025, 22:33

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Давление на Россию в контексте достижения мира на Украине будет усилено в ближайшие восемь или десять дней заявил президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с Paris Match.
«Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины», — сказал Макрон, отвечая на вопрос, действительно ли, по его мнению, в настоящее время прекращение боевых действий между РФ и Украиной близко как никогда.
Французский лидер добавил, что ближайшие пару недель будут ключевыми в попытках усилить давление и прекратить огонь.

«Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня», — заключил Макрон.
Россия и США работают над урегулированием кризиса на Украине, в то время как Владимир Зеленский и Европа выступают за продолжение антироссийской санкционной политики.

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#санкции
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