WP: ВСУ создают целиком женские части из-за нехватки мужчин

29 ноября 2025, 08:44

Фото: iStock/suravikin

Первое подразделение операторов БПЛА, полностью состоящее из женщин, появилось на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.





По ее данным, командование ВСУ начало создавать целиком женские части из-за проблем с набором мужчин и, как следствие, нехваткой солдат. В начале 2025 года среди боевиков числилось более 70 тысяч женщин, что на 20% больше, чем три года назад. В настоящее время около 5500 из них служат в боевых частях.

«Украинская армия была вынуждена провести ряд реформ, чтобы справиться с проблемой нехватки кадров», — говорится в статье.