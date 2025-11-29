Достижения.рф

WP: ВСУ создают целиком женские части из-за нехватки мужчин

Фото: iStock/suravikin

Первое подразделение операторов БПЛА, полностью состоящее из женщин, появилось на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.



По ее данным, командование ВСУ начало создавать целиком женские части из-за проблем с набором мужчин и, как следствие, нехваткой солдат. В начале 2025 года среди боевиков числилось более 70 тысяч женщин, что на 20% больше, чем три года назад. В настоящее время около 5500 из них служат в боевых частях.

«Украинская армия была вынуждена провести ряд реформ, чтобы справиться с проблемой нехватки кадров», — говорится в статье.
Издание отмечает, что некоторые женщины были на передовой, но им отказали в тех же льготах, что и мужчинам. Многие из них пожаловались на сексизм, с которым они столкнулись в рядах ВСУ. Мужчины смотрят на женщин свысока, кричат на них и «заставляют чувствовать ничтожествами».
Лидия Пономарева

