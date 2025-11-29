WP: ВСУ создают целиком женские части из-за нехватки мужчин
Первое подразделение операторов БПЛА, полностью состоящее из женщин, появилось на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post.
По ее данным, командование ВСУ начало создавать целиком женские части из-за проблем с набором мужчин и, как следствие, нехваткой солдат. В начале 2025 года среди боевиков числилось более 70 тысяч женщин, что на 20% больше, чем три года назад. В настоящее время около 5500 из них служат в боевых частях.
«Украинская армия была вынуждена провести ряд реформ, чтобы справиться с проблемой нехватки кадров», — говорится в статье.Издание отмечает, что некоторые женщины были на передовой, но им отказали в тех же льготах, что и мужчинам. Многие из них пожаловались на сексизм, с которым они столкнулись в рядах ВСУ. Мужчины смотрят на женщин свысока, кричат на них и «заставляют чувствовать ничтожествами».