В Раде назвали число покинувших Украину молодых мужчин после открытия границ

29 ноября 2025, 02:23

Более 120 тысяч мужчин в возрасте до 22 лет покинули Украину

Фото: istockphoto / Victoria Kotlyarchuk

Количество украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, покинувших страну, составило 121 тысячу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на секретаря комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Романа Костенко.





В конце августа киевский режим разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет. После этого из страны началась массовая миграция молодых людей, а видеозаписи с успешным побегом украинцев заполнили местные соцсети.



«Сто двадцать одна тысяча украинских парней в возрасте 18-22 лет уехали из Украины», — говорится в сообщении.