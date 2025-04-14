В Киеве и восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

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В Киеве и еще в восьми областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.
Тревога о воздушной опасности была объявлена в 5:03 по московскому времени. Тревога введена в Киеве, а еще в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской и Полтавской областях.
Ранее стало известно, что недавний удар в Сумах был совершен по боевикам, совершавшим преступления в Курской области. Украинские власти сообщали, что в результате удара погибли 32 человека, а 84 пострадали.
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Иван Мусатов