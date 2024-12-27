ВСУ пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области

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Украинские войска пытались атаковать спиртовой завод в Тульской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что минувшей ночью ВСУ пытались нарушить работу завода «Абсолют», производящего пищевой спирт. На подлёте к предприятию были уничтожены два беспилотника PD-2. Первый сбили в районе трёх часов ночи, а второй – спустя двадцать минут.
Беспилотники летели на низкой высоте с интервалом в десяток километров. В результате неудавшейся атаки никто не пострадал.
Также уточняется, что предприятие не производит военную и стратегическую продукцию.
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Беспилотники летели на низкой высоте с интервалом в десяток километров. В результате неудавшейся атаки никто не пострадал.
Также уточняется, что предприятие не производит военную и стратегическую продукцию.
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Анастасия Чинкова