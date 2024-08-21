Обстановка в Курской области, атака БПЛА на Москву, бои за Нелеповку: последние новости СВО

Фото: istock /TebNad
Ночью 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных попыток атаки с применением БПЛА с начала СВО, тем временем в Курской области противник стремится расширить зону влияния после попытки пересечения границы 6 августа.
Последние новости с основных направлений спецоперации и из Курской области по состоянию на 21 августа приводит редакция «Радио 1».
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ атаковали Москву 10-ю беспилотниками. Все они были сбиты средствами ПВО. Он отметил, что это стало одной из самых масштабных атак по региону за все время. В результате атаки пострадавших нет. Упавшие обломки не причинили каких-либо разрушений.
Другие 23 дрона было сбито над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской и 2 — над Курской.
ВСУ попытались осуществить прорыв в районе населённых пунктов Комаровка и Ольговка, но понесли потери и отступили. После неудачной для ВСУ атаки в плен ВС РФ попали три украинских солдата.
Ожесточённые бои продолжатся в районе Суджи. Речь о районе Черкасского Поречного, где украинская армия численностью до 30 боевиков и две БМП атаковали населённый пункт.
Сообщается, что за прошедшие сутки потери противника составили более 390 бойцов (из них до 300 на Сумском направлении).
После атаки украинских войск на Курскую области погибли 31 человек, 143 пострадали, сообщили ТАСС в медицинских службах.
Тактическая ситуация на фронте изменилась. Как утверждает Марочко, улучшение позиций ВС РФ на северо-западе от Белогоровки и Золотаревки открыло новые возможности. Теперь атаки по позициям украинских солдат наносятся с нескольких направлений. Это влияет на оперативную обстановку командования ВСУ, а также находящихся на месте военных.
Фото: istock / Jakub Laichter
Военкор Евгений Лисицын сообщил, что ВС РФ взяли под контроль террикон северо-восточнее Селидово и юго-восточнее Новогродовки. Это позволит российской армии более уверенно и оперативно занимать дальнейшие территории. Из-за катастрофических потерь и риска попасть в плотное огневое кольцо украинские командиры приняли решение отступать из Камышовки, что также дало фору войскам Росси.
ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховке, Днепрянам, Алешкам и нескольким другим населенным пунктам. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Ведутся бои за Нелеповку. Этот населенный пункт ВС РФ атакует сразу с двух сторон. Теперь российские бойцы начали охватывать Торецк и с запада.
Как рассказал командир взвода с позывным Отличник, его подразделение принимало участие в боях за Авдеевку, Орловку, Бердычи, Очеретино и Тоненькое. Военный отметил, что на российских заграждениях прорывалась пехота ВСУ, противник задействовал бронированную и боевую технику.
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Стало известно количество погибших из-за атаки ВСУ на Курскую область
В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском
*признанная террористической и запрещенная в России организация
Самая масштабная атака БПЛА ВСУ по МосквеВ ночь на 21 августа средства ПВО уничтожили 45 украинских беспилотников самолетного типа, 11 из которых — над Подмосковьем, сообщили в Минобороны РФ.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ВСУ атаковали Москву 10-ю беспилотниками. Все они были сбиты средствами ПВО. Он отметил, что это стало одной из самых масштабных атак по региону за все время. В результате атаки пострадавших нет. Упавшие обломки не причинили каких-либо разрушений.
Другие 23 дрона было сбито над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 3 — над Калужской и 2 — над Курской.
Курская областьВ Курской области украинские формирования стараются расширить зону влияния после попытки пересечения границы 6 августа. Российская армия отражает атаки.
ВСУ попытались осуществить прорыв в районе населённых пунктов Комаровка и Ольговка, но понесли потери и отступили. После неудачной для ВСУ атаки в плен ВС РФ попали три украинских солдата.
Ожесточённые бои продолжатся в районе Суджи. Речь о районе Черкасского Поречного, где украинская армия численностью до 30 боевиков и две БМП атаковали населённый пункт.
Сообщается, что за прошедшие сутки потери противника составили более 390 бойцов (из них до 300 на Сумском направлении).
После атаки украинских войск на Курскую области погибли 31 человек, 143 пострадали, сообщили ТАСС в медицинских службах.
ВС РФ ударили по подразделению «Кракен» в Николаевской областиВ Галициново в Николаевской области Украины был зафиксирован «прилет», сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«На юге Николаевской области есть село Галициново, там Глиноземный завод и серьезная портовая зона. Все это облюбовали запрещенные в России экстремисты из шайки "Кракен"*… И вот, наконец, к ним прилетело», — заявил Лебедев.
Подполье: Российские войска ударили по подразделению «Кракен»* под Николаевом
Боевики ВСУ попали в огневые «клещи»ВСУ попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Тактическая ситуация на фронте изменилась. Как утверждает Марочко, улучшение позиций ВС РФ на северо-западе от Белогоровки и Золотаревки открыло новые возможности. Теперь атаки по позициям украинских солдат наносятся с нескольких направлений. Это влияет на оперативную обстановку командования ВСУ, а также находящихся на месте военных.
ВСУ бросили позиции в Нью-ЙоркеУкраинские бойцы бросили свои позиции в поселке Нью-Йорк, расположенном в ДНР. На кадрах, опубликованных «Известиями», виден один из блиндажей, брошенный солдатами ВСУ. Военнослужащие оставили на позициях практически все свои вещи, в том числе западное оружие.
Фото: istock / Jakub Laichter
Покровское направлениеРоссийские войска продолжают зажимать в мощнейшие клещи ВСУ на Покровском направлении. Обозреватели издания «Царьград» сообщили, что оборона украинской армии под Покровском испытала на себе критический перегруз. Причиной тому стала отправка боеспособных подразделений на Курскую область, что сразу же ослабило позиции ВСУ.
Военкор Евгений Лисицын сообщил, что ВС РФ взяли под контроль террикон северо-восточнее Селидово и юго-восточнее Новогродовки. Это позволит российской армии более уверенно и оперативно занимать дальнейшие территории. Из-за катастрофических потерь и риска попасть в плотное огневое кольцо украинские командиры приняли решение отступать из Камышовки, что также дало фору войскам Росси.
Донецкое направлениеПодразделения «Юг», улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение ВСУ в районах Катериновки, Константиновки и Серебрянки ДНР, сообщает Минобороны РФ. ВС России отразили две контратаки противника.
Херсонское направлениеУкраинское командование увело ряд подразделений ВСУ с Херсонского направления, сформировало из них колонну и передислоцировало ее на север, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА «Ланцет» российских десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Рысь». Как утверждает военный, бойцы ВСУ двигались со стороны Гульца. Переброска украинских военных с Херсонского направления на другие участки фронта длится уже некоторое время.
ВСУ нанесли артиллерийские удары по Каховке, Днепрянам, Алешкам и нескольким другим населенным пунктам. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Украинское командование сняло ряд подразделений с Херсонского направления
Торецкое направлениеПодразделения «Центр» активными действиями разгромили крупную группировку украинской армии и освободили один из крупнейших поселков Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское ДНР. Военные РФ нанесли поражение противнику в окрестностях Торецка и Калиново ДНР.
Ведутся бои за Нелеповку. Этот населенный пункт ВС РФ атакует сразу с двух сторон. Теперь российские бойцы начали охватывать Торецк и с запада.
Авдеевское направлениеСразу 3 контратаки ВСУ были сорваны на Авдеевском направлении при помощи расчета инженерной системы «Земледелие», сообщили в Минобороны России.
Как рассказал командир взвода с позывным Отличник, его подразделение принимало участие в боях за Авдеевку, Орловку, Бердычи, Очеретино и Тоненькое. Военный отметил, что на российских заграждениях прорывалась пехота ВСУ, противник задействовал бронированную и боевую технику.
Артемовское направлениеВ Часов Яре штурмовые группы ВС РФ закрепились вдоль улицы Мариупольская в восточной части микрорайона Октябрьский, расположенный западнее канала Северский Донец-Донбасс.
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В сети появились кадры момента уничтожения беспилотника над Подольском
*признанная террористической и запрещенная в России организация
Алина Юрчак