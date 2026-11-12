ВСУ пытаются атаковать Москву беспилотниками
Собянин: ПВО сбила пять летевших на Москву беспилотников
В ночь на 12 ноября украинские вооружённые формирования попытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Как проинформировал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, с начала суток российские военные уничтожили или перехватили пять БПЛА. Сведения о пострадавших и последствиях на земле уточняются. Первое сообщение о работе ПВО появилось около 02:00.
«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте градоначальника.
Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины с целью защиты русскоязычных жителей Донбасса. Москва утверждает, что они на протяжении восьми лет подвергались обстрелам и издевательствам со стороны киевского режима.