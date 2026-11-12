ВСУ пытаются атаковать Москву беспилотниками

12 ноября 2026, 04:33

Собянин: ПВО сбила пять летевших на Москву беспилотников

Фото: iStock/Maksim Safaniuk

В ночь на 12 ноября украинские вооружённые формирования попытались атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО).





Как проинформировал в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, с начала суток российские военные уничтожили или перехватили пять БПЛА. Сведения о пострадавших и последствиях на земле уточняются. Первое сообщение о работе ПВО появилось около 02:00.



«Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в последнем посте градоначальника.