ВСУ пытаются бежать из Курской области в форме ВС РФ с красным скотчем

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Боевики ВСУ пытаются бежать из Суджанского района Курской области, переодеваясь в военную форму ВС РФ, также они клеят на неё красный скотч. Об этом рассказали военные 11-й десантно-штурмовой бригады.
Офицер 11-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Апостол» уточнил в разговоре с военкором RT Максимом аль-Тури, что есть специальное определение «свой-чужой».
Он пояснил, что боевики ВСУ пытаются выглядеть как российские военные и даже используют красный скотч.
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«Если вы не видите, но слышите, что кто-то идёт, делается запрос — получается ответ. Если он не соответствует, то... Получается, что впереди вас противник. Бывает, и переодеваются в нашу форму», — рассказал боец ВС РФ.
Он пояснил, что боевики ВСУ пытаются выглядеть как российские военные и даже используют красный скотч.
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Элина Позднякова