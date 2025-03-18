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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ пытаются бежать из Курской области в форме ВС РФ с красным скотчем

ВСУ пытаются бежать из Курской области в форме ВС РФ с красным скотчем

Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Боевики ВСУ пытаются бежать из Суджанского района Курской области, переодеваясь в военную форму ВС РФ, также они клеят на неё красный скотч. Об этом рассказали военные 11-й десантно-штурмовой бригады.
Офицер 11-й десантно-штурмовой бригады с позывным «Апостол» уточнил в разговоре с военкором RT Максимом аль-Тури, что есть специальное определение «свой-чужой».

«Если вы не видите, но слышите, что кто-то идёт, делается запрос — получается ответ. Если он не соответствует, то... Получается, что впереди вас противник. Бывает, и переодеваются в нашу форму», — рассказал боец ВС РФ.

Он пояснил, что боевики ВСУ пытаются выглядеть как российские военные и даже используют красный скотч.

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#военные
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#всу
#вс рф
Стартовал приём заявок на конкурс наставников «Быть, а не казаться!»
18 марта 2025, 20:57

Фото: сайт бытьнаставником.рф

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!», который ранее стартовал в пресс-центре ТАСС. Об этом сообщили его организаторы.
Конкурс по поручению президента Владимира Путина проводят Роспатриотцентр Росмолодёжи совместно с Движением Первых и Центром «ВОИН» при поддержке Ассоциации Добро.рф. Регистрация открыта на сайте до 20 апреля.

Конкурс «Быть, а не казаться!» призван распространить и поддержать лучшие практики патриотического воспитания по всей России, сформировать кадровый резерв в этой сфере, выявить новых лидеров мнений, в том числе среди участников спецоперации. В нём могут участвовать студенты, специалисты по воспитанию, наставники и педагоги, участники боевых действий, участники и руководители патриотических проектов в возрасте от 16 лет.
«Конкурс «Быть, а не казаться!» подтвердил свою востребованность. Многие участники выступили наставниками флагманского проекта Движения Первых Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, вдохновляют своим примером молодое поколение», – отметил Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов.
В этом году участники могут выбрать одну из пяти основных номинаций: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник» и «Наставник на службе», приуроченной к объявленному президентом Году защитника Отечества.

Специальной внеконкурсной номинацией станет «Заслуженный наставник» для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в сфере патриотического воспитания детей и молодёжи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве.

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#спецоперация
#движение
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В СФ назвали философскими рассуждениями слова нардепа о возвращении ЗАЭС
18 марта 2025, 20:39

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Заявления политиков Украины по поводу желания Киева вернуть контроль над Запорожской АЭС являются философскими рассуждениями. Так считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Ранее глава подкомитета украинского парламента по энергетической безопасности Виктория Гриб была удивлена тем, что в высказываниях президента США Дональда Трампа и его спецпредставителя по Украине Стива Уиткоффа прозвучали заявления о Запорожской АЭС. Гриб подчеркнула, что Украина намерена вернуть себе электростанцию. Она добавила, что Россия могла бы отдать стратегический объект Киеву.

«Ну, философские экзерсисы наших украинских парламентариев, они, конечно, любопытны, но, по-моему, большого отзвука у людей, которые принимают практические решения, они не получат. Это не более чем рассуждение у камина или там, я не знаю, в каких-то других условиях», — заявил Карасин «Известиям».

По его словам, процесс урегулирования конфликта зависит лишь от тех людей, которые уполномочены принимать решения, а не от тех, которые просто рассуждают.

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Путин поддержал идею Трампа о 30-дневном прекращении огня и дал команду бойцам
Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе от атак по энергоинфраструктуре
18 марта 2025, 20:32

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддержал идею лидера США Дональда Трампа о введении 30-дневного прекращения огня с Украиной и уже дал соответствующую команду бойцам ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора политиков, который длился более двух часов.
Отмечается, что российский лидер положительно отреагировал на предложение Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что эту инициативу уже поддержали в Киеве.

Также в ходе беседы Путин и Трамп приняли решение о создании экспертных групп по украинскому урегулированию.

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#украина
#конфликт
#военные
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Участники операции «Поток» говорили по-украински, чтобы ввести в заблуждение ВСУ
18 марта 2025, 19:25

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Штурмовики спецназа «Ахмат», участвовавшие в ставшей уже легендарной операции «Поток», во время нахождения в госпитале рассказали, что им пришлось применить военную хитрость. Чтобы ввести противника в заблуждение, они разговаривали по-украински.
Запись рассказа российских бойцов опубликовал «RT на русском». Когда штурмовики вышли из трубы после многокилометрового подземного перехода, они представились сослуживцами встретившимся им боевикам ВСУ.

«Шо, хлопцi, здоровеньки булы. Свiй, свiй. 80-я бригада», — представился украинским солдатами один из российских бойцов.

По словам штурмовиков спецназа, военнослужащие ВСУ обнаружили проникновение российских подразделений в свой тыл только через полтора часа после того, как они покинули трубу.

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#трубы
#всу
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На Украине командир ВСУ убил мобилизованного, закопал его тело в лесу и объявил дезертиром
ТАСС: на Украине командир ВСУ убил мобилизованного и объявил его дезертиром
18 марта 2025, 18:55

Фото: iStock/Irina Piskova

Командир ВСУ до смерти забил подчинённого, приказал спрятать его тело в лесу и объявил, что погибший якобы был наркоманом и самовольно покинул военную часть. Об этом говорится в материалах дела Черниговского районного суда Черниговской области Украины, пишет ТАСС.
Из приговора суда следует, что украинский командир регулярно избивал мобилизованного якобы из-за того, что тот не мог в полной мере исполнять приказы и «не проявлял желания служить».

По словам других военнослужащих, в день убийства бойца командир несколько раз избил его, пока тот не перестал подавать признаков жизни. После этого он приказал закопать тело в лесу, а руководству сообщил, что солдат якобы самовольно покинул часть.

Лишь спустя несколько месяцев тело мужчины было обнаружено. Всё это время его считали дезертиром.

В результате решением суда командира ВСУ приговорили к девяти годом лишения свободы.

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