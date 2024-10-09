ВСУ пытаются бить из HIMARS по Угледару

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Украинские военные пытаются бить по Угледару и его окрестностям с помощью РСЗО HIMARS, однако ПВО справляется с этой задачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Они (ВСУ – ред.) пытаются бить HIMARS по Угледару и прилегающим территориям, постоянно работают системы ПВО, успешно», —говорится в сообщении.
По словам источника, именно из-за этих ударов из города приходится эвакуировать местное население.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин также сообщал, что обстановка в недавно освобожденном Угледаре еще остается напряженной, ВСУ предпринимают попытки обстреливать город.
Напомним, 3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении Угледара российскими силами. Битва за город продолжалась более двух лет.
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Элина Позднякова