В Белгородской области местный житель погиб из-за детонации дрона ВСУ

14 января 2026, 00:27

Фото: iStock/jorgeantonio

В городе Шебекино взрыв беспилотника ВСУ стал причиной гибели местного жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.





Уточняется, что мужчина получил смертельные ранения при детонации БПЛА и скончался на месте.





«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшего...», — написал Гладков.