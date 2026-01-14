В Белгородской области местный житель погиб из-за детонации дрона ВСУ
В городе Шебекино взрыв беспилотника ВСУ стал причиной гибели местного жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мужчина получил смертельные ранения при детонации БПЛА и скончался на месте.
«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе... Выражаю искренние соболезнования семье погибшего...», — написал Гладков.Ранее выяснилось, что в Киеве и Киевской области жители массово скупают хлеб и бутилированную питьевую воду, опасаясь закрытия магазинов из-за блэкаута.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.