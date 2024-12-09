Эксперт раскрыл значимость боев за Курахово

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Боевые действия к северо-западу от Курахово — решающие, поскольку другие направления для боевиков ВСУ уже перекрыла армия России. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный аналитик Василий Дандыкин.
Он подчеркнул, что российским военным предстоит взять под контроль ряд населенных пунктов, чтобы оказаться в тылу врага. В частности, эксперт назвал Торецк с Часовым Яром.
Перед этим военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал города, которых может лишиться киевский режим. Он отметил, что от действий ВС РФ зависит очень многое. Подробности в материале «Радио 1».
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«И остаются еще два города. Это Славянск и Краматорск. Все это — основная линия обороны противника, потому так важно для наших военных взятие Курахово», — пояснил собеседник.
Перед этим военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал города, которых может лишиться киевский режим. Он отметил, что от действий ВС РФ зависит очень многое. Подробности в материале «Радио 1».
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Никита Кротов