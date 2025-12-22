ВСУ пытаются минировать заходы в Вильчу в Харьковской области
В Харьковской области продолжается напряженная ситуация. Военнослужащие Украины пытаются дистанционно минировать маршруты, ведущие в поселок Вильча. Об этом пишет РИА Новости.
По информации российских силовых структур, противник активно укрепляет оборону южнее населенного пункта. Это создает дополнительные трудности для передвижения и может привести к серьезным последствиям.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
