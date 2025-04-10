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Наступление под Богдановкой, удары по ВСУ в Херсоне, отражение атак на Оренбург: последние новости СВО

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

Приграничные районы Курской и Белгородской областей продолжают оставаться местом интенсивных боевых действий. Вооружённые силы РФ активно осуществляют планомерное вытеснение оставшихся украинских формирований за пределы государственной границы, демонстрируя высокую стойкость и координацию в своих действиях. Подробнее о развитии событий в зоне спецоперации, расскажет «Радио 1».

Херсонское направление: удары ВС РФ


Российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ, уничтожив технику и огневые точки. Однако украинская сторона продолжает обстрелы гражданских объектов. В Новой Каховке под огонь попали машины «скорой помощи» и грузовик МЧС, разгружавший гуманитарную помощь. В результате пострадал один человек. В Алёшкинском районе обстрелу подверглась автозаправочная станция, а в Тавричанке — административное здание. Всего за сутки на данном участке зафиксировано 47 артиллерийских ударов.

Запорожское направление: попытки контратак ВСУ


Украинские формирования предприняли контратаки в районах Щербаков, Степового и Лобкового. Однако на текущий момент продвижения ни с одной из сторон не отмечается.

В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома, людей эвакуировали
В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома, людей эвакуировали

Торецкое направление: продвижение ВС РФ и штурмы укрепрайонов


Штурмовые отряды ВС РФ закрепились в Калиново и продолжают ожесточённые бои в Валентиновке и у Сухой Балки. Российская армия стремится взять под контроль дорогу на Константиновку, наступая со стороны Александрополя и Пантелеймоновки. Тяжёлые сражения идут на окраинах Щербиновки и вдоль трассы на Нелеповку. В районе Часов Яра противник активно обороняется, стремясь удержать важный укрепрайон — Константиновку.

Днепровский пруд: отражение атаки ВСУ


ВСУ попытались снять блокаду с группировки у Днепровского пруда, начав наступление со стороны Николаевки. После высадки украинской пехоты в лесной зоне российские войска начали операцию по её подавлению. Противник понес значительные потери, а выжившие бойцы продолжают прятаться, их местоположение отслеживается воздушной разведкой.

Бои в районе Ступочек и Предтечино


Противник концентрирует резервы у Ступочек, но артиллерия 6-й дивизии нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. Кроме того, уничтожена бронегруппа, продвигавшаяся от Предтечино к трассе Т0504. Обе стороны активно применяют БПЛА.

Северское и Краснолиманское направления: продвижение и зачистка


На Северском направлении ВС РФ удерживают позиции у Верхнекаменского и развивают успех у Григоровки и горы Белой. На Краснолиманском — российские силы теснят противника, принуждая отступать с ранее укреплённых рубежей. В районе Катериновки идут интенсивные боестолкновения. Российские войска давят на Михайловку и укрепляют позиции у Нового. Разведка выявила огневые точки врага, которые были уничтожены ударами FPV-дронов.

Купянское и Харьковское направления: стабильность и скрытые манёвры


На Купянском участке идут бои в Кондрашовке и Малой Шапковке, позиции РФ укреплены в районе Фиголевки. В Харьковской области относительно стабильна, хотя ВСУ выдвинули батальоны из Чугуева в Волчанск. Их дальнейшая судьба остаётся неизвестной, так как до пункта назначения они не добрались.

ВСУ отрезают пути поставок еды и лекарств для гражданских в Харьковской области
ВСУ отрезают пути поставок еды и лекарств для гражданских в Харьковской области

Угледарский фронт: шаг за шагом вперёд


Под Шевченко и Бурлацким российская армия заняла несколько укреплённых позиций. В Весёлом продолжается наступление, а в Фёдоровке — закрепление штурмовых групп. Восточнее Фёдоровки идёт движение между Комаром и Отрадным, зона контроля расширяется. В районе Богатыря армия РФ наступает со стороны Константинополя и Разлива. ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно.

Покровское направление и юг Донбасса


Бои продолжаются в районах Котлино, Шевченко, Лысовки, Сухого Яра, Зелёного и Даченского. Российские войска подступили к Котляровке, таким образом усиливая давление на этом участке. В Троицком за сутки продвинулись на 300 метров. К юго-западу от Богдановки выбиты украинские силы, нарушена линия обороны.

Атаки ВКС и эффективность ПВО


Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам ВСУ на территории Харькова, включая склады и военные базы. Зафиксировано 20 взрывов, среди прочего пострадала площадка кондитерской фабрики ASAL: там находились военные склады и объекты в военном городке в селе Рогань. В Днепропетровской области разрушены цеха завода, ремонтировавшего бронетехнику НАТО. В Краматорске уничтожена база спецназа ВСУ.

ПВО России перехватила 164 беспилотника над 13 регионами. В Оренбургской области перехвачены БПЛА, вероятно направлявшиеся к военному аэродрому. Восемь дронов сбиты при атаке на компрессорную станцию «Кореновская», ещё два — у газораспределительной станции «Темрюк».

Дополнительные удары


Уничтожены склады с боеприпасами в Курской, Купянской и Херсонской областях. Ликвидированы центры управления дронами, производственные мощности для БПЛА и оперативно-тактических ракет. Шесть управляемых авиационных бомб JDAM перехвачены средствами ПВО.

Финансирование Украины: помощь ЕС


Евросоюз продолжает финансировать Украину за счёт замороженных российских активов. Выделено 1 млрд евро, ожидается ещё 2,1 млрд. Бельгия пообещала ежегодную помощь в размере 1 миллиарда евро и поставку истребителей F-16 до конца года. На Украину уже прибыла партия из 150 бронемашин Roshel американского производства. В ближайшие дни ожидается прибытие ещё 40 единиц.

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ВСУ отрезают пути поставок еды и лекарств для гражданских в Харьковской области
10 апреля 2025, 10:21

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ бьют по автомобилям мирных жителей и машины скорой помощи, чтобы отрезать пути поставок продовольствия и медикаментов на территории Харьковской области, находящейся под контролем РФ. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека и ребенка региона Виктория Колесник-Лавинская, её слова приводит ТАСС.
Она пояснила, что украинские силы регулярно нарушают нормы международного права, нанося удары по жилым домам мирных граждан на территории Харьковской области, которая находится под контролем ВС РФ.

«Используя дроны-камикадзе, ВСУ атакуют гражданские автомобили, машины скорой помощи. Это прямое нарушение Женевских конвенций, запрещающих нападения на гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры. Этими атаками ВСУ пытаются отрезать поставки в отдельные населенные пункты продовольствия и медикаментов», — отметила Колесник-Лавинская.

По её словам, Украина совершает военное преступление, намеренно создавая условия, которые ведут к голоду и гуманитарной катастрофе для мирного населения.

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В Курской области уничтожены шесть украинских беспилотников
10 апреля 2025, 08:15

Фото: iStock/MikeMareen

Около 7:05 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, которые были обнаружены над территорией Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее МО РФ сообщало, что прошедшей ночью дежурные силы ПВО Российской Федерации успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных с территории Украины.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Минобороны РФ сообщает об уничтожении 42 украинских БПЛА за ночь
10 апреля 2025, 07:35

Фото: iStock/aapsky

Прошедшей ночью дежурные силы ПВО Российской Федерации успешно уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), направленных с территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Согласно информации ведомства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Брянской областью — 13, следом идут Калужская область с 12 сбитыми БПЛА и Курская область, где было уничтожено 7 аппаратов. Также были зафиксированы случаи уничтожения беспилотников над Белгородской области — 4, Республикой Крым — 4, Орловской областью —1 и Московским регионом — 1.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
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Захарова: заявления Макрона вызваны перепадами атмосферного давления
10 апреля 2025, 07:17

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, которые вызвали общественный резонанс. Об этом пишет ТАСС.
Она отметила, что заявления Макрона о необходимости ведения переговоров с Россией от лица Европы и последующая риторика о защите Европы французским ядерным оружием могут быть связаны с «атмосферным давлением» или другими природными явлениями.

Захарова подчеркнула, что Макрон сначала настаивал на необходимости места за столом переговоров, а затем резко изменил тон, заявив о готовности использовать ядерное оружие.

«На следующий день начинается риторика о ядерном оружии, о том, что они всех готовы победить и разгромить», — добавила дипломат.

В начале марта Макрон заявил о намерении обсудить с союзниками возможность защиты стран Европы французскими ядерными силами, назвав Россию угрозой для Франции и Европейского Союза.

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Пленный Чебанов: на Украине заставляют 18-летних мужчин заключать контракт с ВСУ
10 апреля 2025, 05:57

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине власти вынуждают 18-летних граждан заключать контракт с ВСУ. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.
«Не брали на срочную службу - контракт и мобилизация», — рассказал Чебанов РИА Новости.

Как пояснил пленный, украинская армия не берет граждан на срочную службу и заставляет их подписывать контракт, так как только в этом случае они смогут получить разрешение на выезд из страны. Чебанов оказался тем самым, кого заставили стать бойцом ВСУ. Изначально ему говорили, что он будет служить в части, но сразу после подписания контракта его отправили на передовую. При чем его взвод состоял из 18-летних контрактников.

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