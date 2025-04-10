Наступление под Богдановкой, удары по ВСУ в Херсоне, отражение атак на Оренбург: последние новости СВО

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Приграничные районы Курской и Белгородской областей продолжают оставаться местом интенсивных боевых действий. Вооружённые силы РФ активно осуществляют планомерное вытеснение оставшихся украинских формирований за пределы государственной границы, демонстрируя высокую стойкость и координацию в своих действиях. Подробнее о развитии событий в зоне спецоперации, расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары ВС РФ
Российские войска нанесли серию ударов по позициям ВСУ, уничтожив технику и огневые точки. Однако украинская сторона продолжает обстрелы гражданских объектов. В Новой Каховке под огонь попали машины «скорой помощи» и грузовик МЧС, разгружавший гуманитарную помощь. В результате пострадал один человек. В Алёшкинском районе обстрелу подверглась автозаправочная станция, а в Тавричанке — административное здание. Всего за сутки на данном участке зафиксировано 47 артиллерийских ударов.
Запорожское направление: попытки контратак ВСУ
Украинские формирования предприняли контратаки в районах Щербаков, Степового и Лобкового. Однако на текущий момент продвижения ни с одной из сторон не отмечается.
В Ростовской области дрон ВСУ застрял на бельевых веревках жилого дома, людей эвакуировали
Торецкое направление: продвижение ВС РФ и штурмы укрепрайонов
Штурмовые отряды ВС РФ закрепились в Калиново и продолжают ожесточённые бои в Валентиновке и у Сухой Балки. Российская армия стремится взять под контроль дорогу на Константиновку, наступая со стороны Александрополя и Пантелеймоновки. Тяжёлые сражения идут на окраинах Щербиновки и вдоль трассы на Нелеповку. В районе Часов Яра противник активно обороняется, стремясь удержать важный укрепрайон — Константиновку.
Днепровский пруд: отражение атаки ВСУ
ВСУ попытались снять блокаду с группировки у Днепровского пруда, начав наступление со стороны Николаевки. После высадки украинской пехоты в лесной зоне российские войска начали операцию по её подавлению. Противник понес значительные потери, а выжившие бойцы продолжают прятаться, их местоположение отслеживается воздушной разведкой.
Бои в районе Ступочек и Предтечино
Противник концентрирует резервы у Ступочек, но артиллерия 6-й дивизии нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ. Кроме того, уничтожена бронегруппа, продвигавшаяся от Предтечино к трассе Т0504. Обе стороны активно применяют БПЛА.
Северское и Краснолиманское направления: продвижение и зачистка
На Северском направлении ВС РФ удерживают позиции у Верхнекаменского и развивают успех у Григоровки и горы Белой. На Краснолиманском — российские силы теснят противника, принуждая отступать с ранее укреплённых рубежей. В районе Катериновки идут интенсивные боестолкновения. Российские войска давят на Михайловку и укрепляют позиции у Нового. Разведка выявила огневые точки врага, которые были уничтожены ударами FPV-дронов.
Купянское и Харьковское направления: стабильность и скрытые манёвры
На Купянском участке идут бои в Кондрашовке и Малой Шапковке, позиции РФ укреплены в районе Фиголевки. В Харьковской области относительно стабильна, хотя ВСУ выдвинули батальоны из Чугуева в Волчанск. Их дальнейшая судьба остаётся неизвестной, так как до пункта назначения они не добрались.
ВСУ отрезают пути поставок еды и лекарств для гражданских в Харьковской области
Угледарский фронт: шаг за шагом вперёд
Под Шевченко и Бурлацким российская армия заняла несколько укреплённых позиций. В Весёлом продолжается наступление, а в Фёдоровке — закрепление штурмовых групп. Восточнее Фёдоровки идёт движение между Комаром и Отрадным, зона контроля расширяется. В районе Богатыря армия РФ наступает со стороны Константинополя и Разлива. ВСУ пытаются контратаковать, но безуспешно.
Покровское направление и юг Донбасса
Бои продолжаются в районах Котлино, Шевченко, Лысовки, Сухого Яра, Зелёного и Даченского. Российские войска подступили к Котляровке, таким образом усиливая давление на этом участке. В Троицком за сутки продвинулись на 300 метров. К юго-западу от Богдановки выбиты украинские силы, нарушена линия обороны.
Атаки ВКС и эффективность ПВО
Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам ВСУ на территории Харькова, включая склады и военные базы. Зафиксировано 20 взрывов, среди прочего пострадала площадка кондитерской фабрики ASAL: там находились военные склады и объекты в военном городке в селе Рогань. В Днепропетровской области разрушены цеха завода, ремонтировавшего бронетехнику НАТО. В Краматорске уничтожена база спецназа ВСУ.
ПВО России перехватила 164 беспилотника над 13 регионами. В Оренбургской области перехвачены БПЛА, вероятно направлявшиеся к военному аэродрому. Восемь дронов сбиты при атаке на компрессорную станцию «Кореновская», ещё два — у газораспределительной станции «Темрюк».
Дополнительные удары
Уничтожены склады с боеприпасами в Курской, Купянской и Херсонской областях. Ликвидированы центры управления дронами, производственные мощности для БПЛА и оперативно-тактических ракет. Шесть управляемых авиационных бомб JDAM перехвачены средствами ПВО.
Финансирование Украины: помощь ЕС
Евросоюз продолжает финансировать Украину за счёт замороженных российских активов. Выделено 1 млрд евро, ожидается ещё 2,1 млрд. Бельгия пообещала ежегодную помощь в размере 1 миллиарда евро и поставку истребителей F-16 до конца года. На Украину уже прибыла партия из 150 бронемашин Roshel американского производства. В ближайшие дни ожидается прибытие ещё 40 единиц.
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