ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса» при отступлении — видео
Подразделения ВСУ заминировали и подорвали аммиакопровод в Донецкой Народной Республике. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны России в своём Telegram-канале.
Вооружённые силы Украины заминировали ответвление магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Инцидент произошёл в районе, расположенном в 2,5 километрах восточнее населённого пункта Русин Яр. Сообщения указывают, что эти действия преследовали цель снизить темпы наступления подразделений Вооружённых Сил РФ.
9 октября 2025 года, примерно в 13:05, подразделения ВСУ начали отход из этого района. При отступлении они инициировали подрыв ранее установленных зарядов на трубопроводе. Взрыв повредил участок трубы, что вызвало выброс остатков токсичного аммиака в окружающую среду.
По предварительной информации, этот инцидент не привёл к потерям среди российских военнослужащих. Пострадавших нет.
