ВСУ подтвердили частичную потерю Очеретино

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Вооружённые силы Украины подтвердили частичный выход из Очеретино, пишет РИА Новости.
Об этом заявил представитель бригады ВСУ «Хортица» Назар Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, одна часть Очеретино находится под контролем российской армии, идут тяжёлые бои.
Неделю назад сообщалось, что ВСУ оставили Очеретино без распоряжения военного командования, в итоге ВС РФ сразу заняли населенный пункт.
Как ранее отмечал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, после того, как ВСУ оставят позиции в районе Очеретино, им будет сложно остановить наступление российской армии.
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Неделю назад сообщалось, что ВСУ оставили Очеретино без распоряжения военного командования, в итоге ВС РФ сразу заняли населенный пункт.
Как ранее отмечал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, после того, как ВСУ оставят позиции в районе Очеретино, им будет сложно остановить наступление российской армии.
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Алёна Самарева