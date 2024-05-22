«‎Изменить ход конфликта»: В США испугались новейшего российского оружия

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Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500 сможет уничтожить самое сложное западное оружие, которое есть у ВСУ. Об этом пишет The National Interest.
«Включение системы С-500 «Прометей» в российский арсенал может изменить ход конфликта и обеспечить Москве заметное преимущество», — отмечается в материале.
Новая система способна наносить удары по низкоорбитальным спутникам, а также предназначена для уничтожения новейших вражеских самолетов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова