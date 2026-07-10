ВСУ получили команду минировать приграничные водоемы в Черниговской области
Сотрудники силовых структур заявили, что украинские военные получили приказ установить мины в приграничных водоемах Черниговской области. Об этом пишет РИА Новости.
По словам собеседника агентства, распоряжение отдали подразделениям, работающим у границы. Источник утверждает, что командование рассчитывает таким шагом усилить давление на мирных жителей приграничья с пророссийскими взглядами и подтолкнуть их к отъезду.
Мины — это взрывные устройства, которые устанавливают на земле, под землёй или под водой и которые срабатывают при нажатии, приближении человека или техники либо при специальном сигнале. Их используют в военных целях для того, чтобы остановить продвижение противника, защитить определённую территорию или затруднить передвижение людей и машин. Существуют противопехотные мины, опасные для людей, и противотанковые, предназначенные для поражения техники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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