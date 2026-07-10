Собянин сообщил о шести сбитых на подлёте к Москве беспилотниках
Силы противовоздушной обороны РФ уничтожили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале.
Информация появилась в 02:21 по московскому времени. Собянин уточнил, что специалисты экстренных служб сейчас работают на месте падения обломков. Сведений о возможных пострадавших или последствиях на земле не поступало.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что во Львове полиция провела облавы на участников ночного протеста против сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Подробности читайте в материале «Радио 1».
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