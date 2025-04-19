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«Забыл посмотреть на часы»: Зеленский отказался от предложенного Россией праздничного прекращения огня

Появилась первая реакция Зеленского на объявленное Путиным пасхальное перемирие
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Появилась первая реакция украинского лидера Владимира Зеленского на объявление президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Глава киевского режима назвал гуманитарную инициативу России «очередной попыткой поиграть с жизнями людей».
Зеленский опубликовал пост, в котором утверждал, что по состоянию на 17:15 на Украине была объявлена воздушная тревога, в небе над Незалежной были замечены ударные российские дроны, а украинская ПВО уже начала работать. Это, по его словам, показывает «отношение» Москвы к объявленному перемирию на Пасху. Кроме того, Зеленский рассказал об успехах ВСУ, о которых ему только что доложил главком Сырский. Свой пост он опубликовал в 17:43.

Примечательно, что Владимир Путин анонсировал полное прекращение огня с 18:00. Перемирие будет соблюдаться Объединённой группировкой российских войск до 00:00 с воскресенья на понедельник при условии его взаимного соблюдения киевским режимом. В 18:02 украинские СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги по всей стране.

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В приграничном районе Курской области мужчине оторвало стопу миной «лепесток»
19 апреля 2025, 18:54

Фото: istockphoto/SimoneN

Житель Беловского района Курской области получил минно-взрывное ранение, в результате которого ему оторвало стопу. Мужчина наступил на оставленную ВСУ при отступлении мину «лепесток».
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн. В своём телеграм-канале он рассказал, что у мужчины произошла травматическая ампутация правой стопы. В настоящий момент пострадавшего везут в Курскую областную больницу.

Врио главы региона подчеркивает: на приграничных территориях остаются десятки тысяч неразорвавшихся боеприпасов, они представляют опасность, местному населению сейчас не стоит возвращаться туда.

В начале апреля Хинштейн заявил на встрече с жителями Большесолдатского района, что люди обеспокоены проблемой посевов, так как они боятся подорваться в полях на боеприпасах. По его словам, сейчас основные силы саперов брошены на разминирование сел и деревень, следующим шагом будут леса, поля и водоемы.

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Россия вернула 246 военных из украинского плена
МО: РФ и Украина обменялись военнопленными по формуле 246 на 246
19 апреля 2025, 18:37

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Российская сторона вернула из украинского плена 246 военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что в результате переговорного процесса было принято решение об обмене военнопленными по формуле 246 на 246. Также, в качестве жеста доброй воли, Россия передала Украине 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 раненых российских бойцов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

В настоящее время военные ВС РФ находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Они уже связались с родственниками.

В скором времени освобождённые будут доставлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что ОАЭ оказали посреднические усилия для возвращения российских бойцов из плена ВСУ.

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ВС РФ освободили 99,5% территории Курской области, доложил Герасимов
19 апреля 2025, 17:18

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили большую часть территории Курской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что основная часть территорий Курской области, на которых было совершено вторжение ВСУ, освобождена. Речь идёт о 1 260 квадратных километрах, что составляет 99,5% территории.

Также в ходе встречи в Кремле Герасимов доложил о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Путин объявил пасхальное перемирие и выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#владимир путин
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#сво
#всу
#россия
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В США заявили, что Украина никогда не станет частью НАТО
Келлог: Украина не войдёт в состав НАТО
19 апреля 2025, 17:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Украина не станет частью НАТО, вопрос вступления страны в альянс не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.
Чиновник заявил, что эта мысль не нова, поскольку она была впервые озвучена ещё в 2008 году, когда посол США в России Уильям Бернс сообщил госсекретарю США Кондолизе Райс о недостижимости этой цели.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп также сообщил о невозможности вступления Украины в НАТО, несмотря на желание Владимира Зеленского. Глава государства считает, что украинский конфликт начался как раз из-за стремления властей страны в альянс.

В четверг агентство Bloomberg сообщило, что Вашингтон представил союзникам во время встречи в Париже предложения по украинскому урегулированию. В их числе был и отказ от обсуждения возможности вступления Украины в НАТО, и ослабление санкций против России. Кроме того, в проекте предлагается оставить под контролем РФ все освобожденные ею в ходе СВО территории. Дальнейшее обсуждение этих планов состоится на предстоящей неделе с Лондоне.

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Путин объявил пасхальное перемирие
19 апреля 2025, 16:49

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что глава государства заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения. После этого Верховный Главнокомандующий объявил о том, что Россия останавливает все боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по гуманитарным соображениям.

Путин приказал российским военнослужащим в указанный период прекратить все боевые действия. При этом он выразил надежду, что украинская сторона последует этому примеру.

Вместе с тем, лидер подчеркнул, что ВС РФ всё равно должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

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