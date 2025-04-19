«Забыл посмотреть на часы»: Зеленский отказался от предложенного Россией праздничного прекращения огня

Владимир Зеленский
Появилась первая реакция украинского лидера Владимира Зеленского на объявление президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Глава киевского режима назвал гуманитарную инициативу России «очередной попыткой поиграть с жизнями людей».
Зеленский опубликовал пост, в котором утверждал, что по состоянию на 17:15 на Украине была объявлена воздушная тревога, в небе над Незалежной были замечены ударные российские дроны, а украинская ПВО уже начала работать. Это, по его словам, показывает «отношение» Москвы к объявленному перемирию на Пасху. Кроме того, Зеленский рассказал об успехах ВСУ, о которых ему только что доложил главком Сырский. Свой пост он опубликовал в 17:43.
Примечательно, что Владимир Путин анонсировал полное прекращение огня с 18:00. Перемирие будет соблюдаться Объединённой группировкой российских войск до 00:00 с воскресенья на понедельник при условии его взаимного соблюдения киевским режимом. В 18:02 украинские СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги по всей стране.
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Примечательно, что Владимир Путин анонсировал полное прекращение огня с 18:00. Перемирие будет соблюдаться Объединённой группировкой российских войск до 00:00 с воскресенья на понедельник при условии его взаимного соблюдения киевским режимом. В 18:02 украинские СМИ сообщили об отмене воздушной тревоги по всей стране.
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Александр Бойцов