16 августа 2025, 10:07

Фото: Минобороны РФ

По состоянию на 16 августа российские войска продолжают демонстрировать тактические успехи на ряде направлений, методично разрушая оборону противника и создавая условия для дальнейшего продвижения. ВСУ, несмотря на значительные потери и проблемы с пополнением резервов, продолжают оказывать безрезультатное сопротивление. Подробнее о ситуации в прифронтовых населенных пунктах СВО читайте в материале «Радио 1».





Содержание Сумская область Харьковская область Краснолиманское направление Покровское направление Угледарское направление Константиновское направление



Сумская область

Харьковская область

Краснолиманское направление

Покровское направление

Угледарское направление

Константиновское направление