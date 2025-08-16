Успехи ВС РФ на Константиновском направлении, освобождение посёлка Александроград: последние новости СВО на 16 августа
По состоянию на 16 августа российские войска продолжают демонстрировать тактические успехи на ряде направлений, методично разрушая оборону противника и создавая условия для дальнейшего продвижения. ВСУ, несмотря на значительные потери и проблемы с пополнением резервов, продолжают оказывать безрезультатное сопротивление. Подробнее о ситуации в прифронтовых населенных пунктах СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На данном направлении ВСУ не оставляют попыток наступления, неся значительные потери. В районе Новоконстантиновки и Алексеевки украинские войска провели две безуспешные атаки, в ходе которых было уничтожено до 70% личного состава штурмовых групп, две боевые бронированные машины и БТР. Российские войска отразили атаки, сохранив контроль над позициями.
В районе Юнаковки, ключевого перевалочного пункта для ВСУ, продолжаются интенсивные боевые действия. Российские подразделения закрепились в центре села и частично контролируют трассу Н-07, что осложняет логистику противника. Украинская сторона активно перебрасывает подкрепления, включая элитные подразделения ГУР, но российские силы сохраняют преимущество в воздушной разведке и дронах.
Харьковская область
На Харьковском направлении продолжаются ожесточённые бои, особенно в районе Волчанска и леса возле Синельниково. Российские войска ведут активные наступательные действия на левом берегу реки Волчья, где за последние сутки удалось расширить плацдарм, продвинувшись на 200 метров и заняв четыре здания.
На линии фронта в районе Меловое-Хатнее ситуация остаётся стабильной. После авиаударов и применения тяжёлых огнемётных систем ВСУ проводит перегруппировку своих сил, понёсших потери. ВС РФ продолжают наносить системные удары по узлам сопротивления противника, включая уничтожение складов боеприпасов и техники.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении продолжаются активные боевые действия, где российские войска демонстрируют тактические успехи, несмотря на упорное сопротивление ВСУ. По данным Минобороны РФ, подразделения ВС РФ продвинулись в районе Среднего и Шандриголово, перерезая логистические пути противника и создавая угрозу окружения украинских группировок. В районе Торского российские силы ведут наступление на Заречное, вытесняя ВСУ из ключевых опорных пунктов, что осложняет положение украинских войск в этом секторе.
Покровское направление
Основные боевые действия развернулись в районе Удачного и Муравки, где российские подразделения методично продвигаются вперёд, выбивая противника из укреплённых позиций. По данным военного аналитика Юрия Подоляки, оба населённых пункта могут быть полностью освобождены в ближайшее время, что создаст предпосылки для дальнейшего наступления на Покровск.
На севере фронта российские военные удерживают ключевые позиции, включая линию между Рубежным и Золотым Колодцем. Противник безуспешно пытается закрепиться в этой зоне. В районах Шевченко и Новоалександровки идут ожесточённые бои. Есть тактические успехи. Захват этих населённых пунктов важен для окружения Покровско-Мирноградской агломерации.
Угледарское направление
На Угледарском участке фронта российские войска добились значительных успехов. Они полностью освободили посёлок Александроград. Под контролем ВСУ осталось только село Камышеваха. К этому населённому пункту сейчас активно продвигаются подразделения ВС РФ.
Российские войска продолжают наступление в направлении Великомихайловки, одновременно проводя зачистку в районе Вороного. На участке севернее линии Алексеевка — Дачное фронт стабилизировался. Российские подразделения выровняли линию обороны, создав условия для дальнейшего продвижения. На смежных участках Угледарского направления отмечается активность российских штурмовых групп, которые методично продвигаются вдоль ключевых транспортных артерий, угрожая возможным окружением украинских формирований в этом районе.
Константиновское направление
На Константиновском направлении российские войска продолжают наращивать давление на оборону ВСУ, демонстрируя тактические успехи и создавая угрозу окружения ключевых узлов сопротивления. ВС РФ завершили зачистку села Предтечино, вплотную прилегающего к городу, что открывает прямую дорогу для штурма Константиновки.
Кроме того, российские подразделения успешно продвигаются севернее Полтавки в направлении Софиевки, укрепляя свои позиции. В районе Щербиновки украинские силы предпринимают безуспешные контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции, но несут значительные потери.
Боевые действия продолжаются в районах Катериновки и Клебан-Быка, где ВС РФ методично выбивают противника из укреплённых позиций. В секторе Александро-Шультино российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия. Особого внимания заслуживает успешное продвижение российских военных в районе Часового Яра, где подразделения ВС РФ закрепились на подступах к Николаевке, создавая угрозу флангового охвата украинских формирований. Противник, несмотря на попытки сопротивления, постепенно теряет контроль над ключевыми позициями на этом направлении.