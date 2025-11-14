ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС

14 ноября 2025, 16:04

Лихачев: порядка восьми дронов ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС

Фото: iStock/Dragon Claws

Позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.