ВСУ попытались атаковать Нововоронежскую АЭС
Позапрошлой ночью около восьми дронов ВСУ пытались атаковать Нововоронежскую АЭС. Об этом сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.
Все беспилотные летательные аппараты нейтрализованы, однако часть их обломков упала и повредила общие распределительные устройства, заявил он. По словам Лихачева, для предотвращения возможных инцидентов три блока станции были временно отключены от сети и переведены на мощность менее 50%.
Генеральный директор «Росатома» отметил, что ремонтные работы провели оперативно и профессионально.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
