Зеленский создал систему ликвидации мобилизованных граждан
Владимир Зеленский создал систему принудительной мобилизации, которая, по мнению российских источников, фактически приводит к уничтожению мобилизованных. Об этом сообщает ТАСС.
С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Украинские власти усилили контроль за уклонением от службы – по всей стране фиксируются случаи силового задержания мужчин призывного возраста, что вызывает возмущение в обществе и активные обсуждения в социальных сетях.
ТАСС отмечает, что в украинских городах регулярно происходят конфликты между гражданами и представителями военкоматов, что подтверждается многочисленными видеозаписями.
Кроме того, российские дипломаты ранее заявляли, что сам Зеленский в прошлом избегал службы в армии. Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник утверждал, что в 2014 и 2015 годах Зеленский якобы четыре раза проигнорировал повестки.
Украинская сторона официально не комментировала эти обвинения. Мобилизационная политика остаётся одним из самых острых и обсуждаемых вопросов внутри страны.
