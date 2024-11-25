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Житель освобожденного российскими войсками Селидово в Донецкой народной республике рассказал журналистам о том, как украинские боевики расправились с его семьей. Подробности – в материале «Радио 1».
Житель Селидово рассказал об убийстве семьи
Владимир Романенко поделился с изданием РИА Новости ужасной историей о том, как украинские военные расправились с его семьей на его глазах. Солдаты ВСУ ворвались в его дом, расстреляли семью и затем сожгли их тела.
«Я подошел, а они уже были сожжены. Их расстреляли и подожгли. Пять человек», — рассказал мирный житель села Селидово в ДНР.
Романенко отметил, что не помнит, как покинул место происшествия и стреляли ли ему вслед. Останки своих близких — жены, сына, племянницы, внука и сестры — он собрал в пакеты и похоронил во дворе своего дома.
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Мирных жителей убивают иностранные наемники
Ранее один из местных жителей села рассказал, что расправу над мирными жителями совершают французские наемники.
«У них стояла задача расстреливать мирных жителей. Расстреливали французы. Были украинцы и французы. А ответ получали по рации на украинском языке», — сообщил очевидец.
По его словам, во время отступления из города к расправам над местными жителями присоединились и бойцы ВСУ. За последние дни на территории города было обнаружено более десяти тел мирных граждан.
«Мы насчитали более десяти тел. Судя по состоянию тел, люди погибли от пяти недель назад и более», — рассказали свидетели.
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У большинства погибших были зафиксированы огнестрельные ранения, и на многих также заметны следы пыток. Согласно свидетельствам, бойцы ВСУ в Селидово выгоняли местных жителей из их домов и занимали их самостоятельно.
«В последнее время они расселялись где угодно и не церемонились. Если им нравился дом, они просто входили и забирали его. На соседней улице их было много, и до сих пор на некоторых домах и воротах написано "занято"», — поделился своими наблюдениями один из местных жителей.
Он также отметил, что украинские солдаты выбирали дома с учетом их расположения, чтобы облегчить свою эвакуацию из города. Сначала они занимали только пустые дома, но позже стали просто врываться в жилища местных жителей и выставлять их на улицу.
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