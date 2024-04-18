Стало известно, на каком направлении ВСУ укрепляют оборону, опасаясь прорыва

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Вооруженные силы Украины начали готовить новые оборонительные рубежи по линии Днепра. Об этом сообщает украинский портал «Резидент».
Новая линия обороны возводится на случай прорыва линии фронта и отступления ВСУ. Отмечается, что сложная ситуация сложилась сразу на нескольких направлениях. Гарантий того, что фронт не будет прорван в ближайшее время нет. Заранее подготовленных позиций, куда могли бы отступить обессиленные бойцы ВСУ тоже нет.
Планы построить новую линию обороны на Авдеевском направлении вдоль Очеретино — Новоселовка Первая — Карловка провалились. Российские военные уже вошли в Очеретино. Потеря этого узла дает возможность ВС РФ атаковать в разных направлениях. Аналогичная ситуация происходит под Часовым Яром. Украинские военные не верят в то, что удержат город, несмотря на заявления Сырского.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Планы построить новую линию обороны на Авдеевском направлении вдоль Очеретино — Новоселовка Первая — Карловка провалились. Российские военные уже вошли в Очеретино. Потеря этого узла дает возможность ВС РФ атаковать в разных направлениях. Аналогичная ситуация происходит под Часовым Яром. Украинские военные не верят в то, что удержат город, несмотря на заявления Сырского.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова