ВСУ потеряли более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2

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ВСУ потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, пишет издание Süddeutsche Zeitung, уточняя, что семь из них были утрачены украинскими военными в ходе летнего контрнаступления в районе села Работино Запорожской области.
«Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии. Однако во время разочаровывающего украинского контрнаступления летом многие из них застряли в российской обороне», — говорится в статье.
При этом уточняется, что более 20 танков были уничтожены ВС РФ или брошены ВСУ. При этом семь из них – только в районе села Работино в Запорожской области.
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Элина Позднякова