Жители Сум массово распродают жилье из-за напряженности в регионе
В городе Сумы на Украине зафиксирован резкий рост предложений о продаже недвижимости на фоне обострения социальной обстановки в регионе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, многие стремятся избавиться от жилья в условиях нестабильности.
«Ситуация на рынке недвижимости Сум остается нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — заявил собеседник агентства.По его словам, такая ситуация сложилась в связи с участившимися конфликтами в городе между местными жителями и военнослужащими ВСУ.
Перед этим сообщалось, что бойцы подразделений российской группировки войск «Север» ликвидировали весь личный состав роты танковой бригады ВСУ в Сумской области.