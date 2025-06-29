Жители Сум массово распродают жилье из-за напряженности в регионе

29 июня 2025, 12:22

Фото: iStock/fizkes

В городе Сумы на Украине зафиксирован резкий рост предложений о продаже недвижимости на фоне обострения социальной обстановки в регионе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах, многие стремятся избавиться от жилья в условиях нестабильности.







«Ситуация на рынке недвижимости Сум остается нестабильной. Заметно увеличение числа желающих продать жилье в Сумах и его окрестностях», — заявил собеседник агентства.