Стало известно, как ВСУ потеряли две зенитные системы Patriot

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Британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail заявил, что ВСУ потеряли две зенитные системы Patriot. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что они пытались перехватить ими недорогие управляемые авиабомбы.
По словам эксперта, от управляемых авиабомб тяжело обороняться. Российские военные могут запускать их издалека. ВСУ стянули близко к фронту системы Patriot и радары. Беспилотник нашел их и навел баллистические ракеты. Он отметил, что американское ПВО — это редкое, а также нужное оружие. Использовать его для охоты за таким дешевым средством поражения рискованно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На Украину прибыли ракеты для систем ПВО Patriot
По словам эксперта, от управляемых авиабомб тяжело обороняться. Российские военные могут запускать их издалека. ВСУ стянули близко к фронту системы Patriot и радары. Беспилотник нашел их и навел баллистические ракеты. Он отметил, что американское ПВО — это редкое, а также нужное оружие. Использовать его для охоты за таким дешевым средством поражения рискованно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На Украину прибыли ракеты для систем ПВО Patriot
Дарья Осипова