ПВО отразила атаку дронов ВСУ в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку дронов ВСУ над территорией Ростовской области. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь написал в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что украинские беспилотники ликвидировали в Чертковском и Шолоховском районах.
По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. В настоящее время специалисты уточняют информацию о возможных последствиях на земле.
После атаки украинских беспилотников в ночь с 4 на 5 декабря в городе Темрюк произошло возгорание. БПЛА ВСУ повредили своими действиями элементы портовой инфраструктуры.
Ранее российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал о том, как в ходе освобождения Красноармейска отбил ногой гранату, брошенную украинским боевиком. Она отлетела в опорный пункт ВСУ, где и взорвалась.
Читайте также: