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Вооружённые Силы Украины (ВСУ) сдадут Курахово в ДНР. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«<…> мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад», — сообщил Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.По его словам, если украинские военные вовремя не оставят Курахово, то они попадут в котёл.
Как ранее сообщило Минобороны РФ, российские военные освободили населённый пункт Заря в ДНР.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду и издевательствам со стороны киевского режима.
Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая новые населённые пункты и города.
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Анастасия Ларина