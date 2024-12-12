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Полковник СБУ Стариков: украинским военным придётся оставить Курахово

Полковник СБУ Стариков заявил, что ВСУ оставят Курахово и отойдут на запад
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

Вооружённые Силы Украины (ВСУ) сдадут Курахово в ДНР. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
«<…> мы не можем перехватить стратегическую инициативу, можно прогнозировать, что мы отойдем из Курахово и всего кураховского направления на запад», — сообщил Стариков в интервью политологу Вадиму Карасеву.
По его словам, если украинские военные вовремя не оставят Курахово, то они попадут в котёл.



Как ранее сообщило Минобороны РФ, российские военные освободили населённый пункт Заря в ДНР.

Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения, которое на протяжении восьми лет подвергалось геноциду и издевательствам со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая новые населённые пункты и города.

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#днр
#сво
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли более 40 тысяч военных в Курской области
12 декабря 2024, 14:37

Фото: iStock/N-sky

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом информирует МО РФ.
Напоминаем, что в июне президент РФ Владимир Путин предложил варианты мирного разрешения конфликта на Украине, включая немедленное прекращение огня, вывод украинских войск и отказ Киева от вступления в НАТО. Он также отметил необходимость демилитаризации и денацификации Украины, принятия нейтрального статуса и отмены санкций против России. Однако после атаки украинских вооруженных сил на Курскую область Путин заявил о невозможности ведения переговоров с теми, кто наносит удары по гражданским объектам.

Согласно информации, за последние сутки украинская армия ВСУ понесла более 200 военнослужащих убитыми. В сообщении также указано, что в ходе боевых действий были уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три миномета противника. С начала августа общие потери ВСУ составили свыше 40 000 военнослужащих.

Ранее стало известно, что украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#армия
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#сво
#всу
#танк
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#машина
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Бойцы ВСУ убили девушку и водителя, развозивших обеды для жителей Курской области
В Курской области ВСУ убили девушку и водителя, они развозили обеды для жителей
12 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Украинские военные убили девушку-волонтёра и водителя, которые развозили обеды жителям одного из приграничных населённых пунктов в Курской области. Об этом рассказал житель села Руслан Коробов.
«Девочку с водителем убили, они обед развозили. Девушка, ей был 21 год, работала со мной в одной фирме», — приводит слова Коробова ТАСС.
По его словам, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали убивать мирных жителей ещё до вторжения в Курскую область. Так, в начале лета село, в котором он проживал, было несколько раз обстреляно из минометов. По ударами оказались частные дома мирных жителей.

Ранее бойцы бригады морской пехоты в составе Вооружённых сил РФ штурмом взяли позиции украинских военных в приграничном районе Курской области. Один штурмовик подобрался вплотную к окопам противника и уничтожил пулемётную точку, которая мешала продвижению российских подразделений.

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#село
#девушка
#всу
#курская область
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ВСУ потеряли танк Abrams и две Bradley при попытке атаковать село под Курском
12 декабря 2024, 14:07

Фото: iStock/dr_evil

Бойцы ВСУ на танке Abrams и трёх боевых машинах пехоты (БМП) Bradley попытались атаковать населённый пункт Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в результате безуспешной атаки украинские войска лишились танка и двух машин Bradley. Третья БМП была подбита и отступила. Вся высаженная в районе населённого пункта пехота была ликвидирована.

Ранее Telegram-канал, связанный с российской группировкой войск «Север», писал об освобождении Новоивановки от ВСУ. По его данным, потери украинской армии составили более 1,2 тысячи человек. Минобороны РФ пока не подтверждало эту информацию.

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#всу
#украина
#россия
#курская область
#танки
#дрон
#атака
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Украинец Сова рассказал о принуждении в ВСУ к самоубийству вместо плена
12 декабря 2024, 13:47

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед отправкой на передовую подвергают мощной психологической обработке. Их настраивают выбрать самоубийство вместо плена.
Об этом рассказал украинский военнопленный Иван Сова. Видеозапись его рассказа опубликовала пресс-служба министерства обороны РФ. Солдат рассказал, что командиры убеждают военнослужащих застрелиться или подорвать себя гранатой, по возможности прихватив с собой российского бойца. Им рассказывают, что в случае попадания в плен их всё равно убьют.

Сова попал в плен в Курской области. Он рассказал, что сначала их позиции атаковали дроны, а потом военнослужащие ВС РФ предложили им сдаться. Сам он был ранен, сослуживцы бросили его и ушли. Украинец остался жив только благодаря российским бойцам, которые оказали ему медицинскую помощь, а затем вывезли с передовой в тыл.

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#вс рф
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#дроны
#плен
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Mash: украинский дрон повредил насосную станцию «Дружбы» в Брянской области
12 декабря 2024, 13:16

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

В Брянской области украинский беспилотник повредил одну из насосных станций на перевалочном пункте нефтепровода «Дружба».
Как сообщает Telegram-канал Mash, данная атака была предпринята после того, как Венгрия предложила рождественское перемирие.

Нефтепровод «Транснефть-Дружба» расположен в 110 км от границы с Украиной. Два дрона взорвались у пожарных резервуаров с водой, ещё один — близ насосной станции. Загоревшееся топливо вылилось и попало в вырытую для безопасности яму — там его и потушили.

Mash пишет, что повреждения минимальные, никто не пострадал.

Недавно Австрия объявила, что больше не получает газ из РФ. «Газпром» рассказал, что поставки в направлении этой страны остались неизменными. Словацкая SPP продолжила получать топливо по тому же трубопроводу.

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#рф
#топливо
#газ
#брянская область
#дрон
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На Украине хотят ввести «мотивационные контракты» для 18-летних
«Телеграф»: ВСУ могут ввести мотивационные контракты для 18-летних
12 декабря 2024, 13:07

Фото: iStock/Mariia Kokorina

ВСУ рассматривают возможность введения «мотивационных контрактов» на службу в боевых подразделениях для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом сообщает украинское издание «Телеграф».
Отмечается, что молодёжь будет получать первую выплату при подписании контракта в размере полумиллиона гривен (более 1,2 млн рублей), а также различные льготы, в числе которых бесплатное обучение, доступные кредиты и большая продолжительность отпусков.

Источник из окружения главкома ВСУ Александра Сырского уточнил, что предполагается по истечению срока контракта и отсутствия желания продолжать служить призывать таких добровольцев в армию уже после достижения 25 лет.

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#молодёжь
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#кредиты
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В США заявили, что удар ВСУ по Таганрогу может сорвать планы Трампа по Украине
12 декабря 2024, 12:56

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Удар ВСУ по Таганрогу может навредить планам избранного президента США Дональда Трампа по разрешению украинского конфликта. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в соцсети Х.
Он подчеркнул, что администрация нынешнего президента Джо Байдена санкционирует очередной удар Украины западным дальнобойным оружием по России в то время как Трамп активно стремится завершить конфликт на Украине.

Дэвис напомнил, что российская сторона неоднократно предупреждала о неминуемом ответе на такие действия. При этом, по его мнению, военная польза от удара ВСУ по Таганрогу нулевая, но он может привести к эскалации конфликта.

Днём ранее украинские войска атаковали военный аэродром в Таганроге Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS производства США. Средствами РЭБ все снаряды были сбиты.

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#конфликт
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Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР
12 декабря 2024, 12:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные освободили населенный пункт Заря в ДНР. Об этом проинформировало МО РФ, пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают уверенное продвижение в Донецкой Народной Республике, освобождая все новые населенные пункты и города.

Ранее российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плёхово в Курской области. Также российские военные установили контроль над населённым пунктом Желтое в ДНР благодаря действиям подразделений группировки войск «Центр».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал заявление о перспективах Украины в свете текущего конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#село
#днр
#сво
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Журналист Боуз: Зеленский хочет ещё подзаработать на конфликте с Россией
12 декабря 2024, 12:29

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Нелегитимный украинский президент Владимир Зеленский отверг предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском прекращении огня. Причина в том, что глава киевского режима хочет заработать ещё немного денег на продолжении конфликта.
Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз. В своей социальной сети Х он написал, что Зеленский надеется «выжать ещё немного денег» войны, до того, как она закончится «вместе с его диктатурой».

Накануне, 11 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что украинский президент Зеленский отверг его предложение о заключении соглашения с Россией о прекращении огня на Рождество и масштабном обмене военнопленными.

Позже политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский не готов участвовать в любых инициативах венгерского премьера Орбана по мирным переговорам с Россией.

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