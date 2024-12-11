Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko
ВСУ потеряли в зоне действия группировки войск «Восток» до 150 военных, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), сообщило Министерство обороны РФ в своём Телеграм-канале.
«Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики», — отмечалось в сообщении Минобороны.
Представители министерства подчеркнули, что удалось отразить три контратаки штурмовых групп киевского режима. Вооружённые силы Украины потеряли до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, произведённые в Соединённых Штатах Америки, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», самоходная артиллерийская установка «Богдана» и две 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».
Читайте также:
Житель Таганрога рассказал об обстановке в Таганроге после ночной атаки ВСУ
В Совфеде заявили о нежелании Украины начинать мирные переговоры
Рогов: Киев начал готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР
Ольга Енгалычева