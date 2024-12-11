Житель Таганрога рассказал об обстановке в Таганроге после ночной атаки ВСУ

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Обстановка в Таганроге после ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) абсолютно спокойная, сообщил aif.ru местный житель Владимир.
«В данный момент обстановка совершенно спокойная. По слухам, было больше 20 ракет, их сбили в воздухе», — обратил внимание мужчина.
Владимир подчеркнул, что спецслужбы оперативно собрали обломки боеприпасов. Коммунальщики тоже быстро отработали, поврежденную котельную отремонтировали, отопление стало возвращаться в жилые дома.
Таганрог подвергся ракетной атаке, в рамках которой повредилось промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей, а ещё пострадала котельная. В результате происшествия 27 домов остались без тепла. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что жертв нет.
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Ольга Енгалычева