ВСУ «потеряли» технику на $20 млн за месяц — пострадал бюджет Украины
Бригада ВСУ под Сумами лишилась техники на $20 млн
68-я артиллерийская бригада ВСУ, действующая в Сумской области, за месяц утратила шесть самоходных артиллерийских установок 2С22 «Богдана». Об этом сообщает ТАСС.
Каждая установка стоит около $3,3 млн, что в сумме принесло Украине убытков почти на $20 млн. Причиной называют неопытность бойцов и ошибки в боевом планировании.
По данным источника, командование допустило просчёты при размещении огневых точек. Оставшиеся без техники расчёты, вероятно, будут переведены в другие части.
