ВСУ повторно атаковали полигон Капустин Яр, откуда был выпущен «Орешник»

Фото: iStock/Olena Bartienieva
ВСУ еще раз попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области, откуда была запущена российская новейшая ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске, сообщает Shot.
По данным издания, накануне всего было сбито три украинских дрона, которые направлялись в сторону полигона. Первый сбили около 05:30 утра, ещё два — около 08:30.
Предварительно, украинская сторона запустила беспилотники из Днепропетровской области. Других подробностей не приводится.
Первый раз ВСУ атаковали Капустин Яр 5 декабря. Тогда был сбит один вражеский беспилотник в непосредственной близости от территории полигона. Взрывной волной был поврежден забор.
Читайте также:
«Пусть опять ждут»: В ГД заявили о скором ответе «Орешника» за атаку ВСУ на полигон Капустин Яр
Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»
Украинские средства ПРО не пособны сбить «Орешник»
Предварительно, украинская сторона запустила беспилотники из Днепропетровской области. Других подробностей не приводится.
Первый раз ВСУ атаковали Капустин Яр 5 декабря. Тогда был сбит один вражеский беспилотник в непосредственной близости от территории полигона. Взрывной волной был поврежден забор.
Читайте также:
«Пусть опять ждут»: В ГД заявили о скором ответе «Орешника» за атаку ВСУ на полигон Капустин Яр
Эксперт высказался о защищенности атакованного ВСУ места запуска «Орешника»
Украинские средства ПРО не пособны сбить «Орешник»
Элина Позднякова