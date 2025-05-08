ВСУ предприняли ещё одну попытку прорыва в Курскую область

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Украинские войска предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в четверг с утра несколько групп общей численностью около 50 бойцов пытались перейти границу в районе посёлков Тёткино и Новый Путь – там же, где и в прошлые разы.
Боевики ВСУ следовали из Сумской области на тяжёлой технике, квадроциклах, мотоциклах и пешком. Российские войска не допустили прорыва границы, ликвидировав колонну техники и живую силу противника. В настоящее время проводится финальная зачистка.
Напомним, что ВСУ предпринимают попытки наступления на Тёткино и Новый путь уже четвёртый день подряд. За это время украинская армия потеряла уже свыше 130 человек личного состава.
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Боевики ВСУ следовали из Сумской области на тяжёлой технике, квадроциклах, мотоциклах и пешком. Российские войска не допустили прорыва границы, ликвидировав колонну техники и живую силу противника. В настоящее время проводится финальная зачистка.
Напомним, что ВСУ предпринимают попытки наступления на Тёткино и Новый путь уже четвёртый день подряд. За это время украинская армия потеряла уже свыше 130 человек личного состава.
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Анастасия Чинкова