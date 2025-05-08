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ВСУ предприняли ещё одну попытку прорыва в Курскую область

Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские войска предприняли очередную попытку прорваться в Курскую область. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в четверг с утра несколько групп общей численностью около 50 бойцов пытались перейти границу в районе посёлков Тёткино и Новый Путь – там же, где и в прошлые разы.

Боевики ВСУ следовали из Сумской области на тяжёлой технике, квадроциклах, мотоциклах и пешком. Российские войска не допустили прорыва границы, ликвидировав колонну техники и живую силу противника. В настоящее время проводится финальная зачистка.

Напомним, что ВСУ предпринимают попытки наступления на Тёткино и Новый путь уже четвёртый день подряд. За это время украинская армия потеряла уже свыше 130 человек личного состава.

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«Мы ничего не боимся»: глава Кубы высказался об угрозах Зеленского зарубежным лидерам
Президент Кубы высказался об угрозах Зеленского зарубежным лидерам
08 мая 2025, 11:26

Владимир Зеленский

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прокомментировал угрозы Владимира Зеленского иностранным лидерам, прибывшим в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Политик, который также прибыл в российскую столицу, отметил в беседе с RT, что лидеры зарубежных государств приехали в Россию, поскольку считают такой шаг правильным, ничего не боятся и верят в то, что делают.

Напомним, что 3 мая Владимир Зеленский отказался придерживаться объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия на время празднования Дня Победы. Глава киевского режима добавил, что не гарантирует безопасность прибывшим в Россию иностранным политикам.

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#россия
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В России указали на попытку Украины «впарить» неприемлемую формулу мира
Рогов: Украины пытается впарить России неприемлемую формулу урегулирования
08 мая 2025, 10:14

Фото: iStock/3dmitry

Украина пытается «впарить» России неприемлемую формулу мирного урегулирования. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Таким образом политик прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня с возможностью продления и отвода войск на 15 километров от линии боевого соприкосновения с обеих сторон.

Рогов подчеркнул, что предлагаемые Украиной условия являются не перемирием и тем более не миром, а лишь «передышкой для режима Зеленского».

Россия не пойдёт на очередные попытки обмана на непонятных условиях и будет продолжать требовать устойчивого мира, отметил чиновник.

Также Рогов назвал Келлога лоббистом украинской позиции, чего спецпосланник американского лидера, по его словам, и не скрывает.

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#сша
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Украина «негласно» присоединилась к объявленному Путиным перемирию
Депутат Рады Гончаренко*: Украина негласно присоединилась к перемирию с Россией
08 мая 2025, 10:00

Фото: iStock/alzay

Украина «негласно» присоединилась к объявленному на День Победы перемирию. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на заявление депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.
Парламентарий подчеркнул, что власти Украины молчат и не комментируют введение ограничительных мер, однако подобное указание получили ВСУ.

В результате отмечается, что Киев «негласно» присоединился к перемирию, которое объявил президент России Владимир Путин 28 апреля. Оно будет действовать на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а именно, до полуночи с 10 на 11 мая.

Напомним также, что 3 мая Владимир Зеленский отверг предложение Путина и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые прибудут на парад в Москву.

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*внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Запрет на въезд в Россию, конфликт с Тимати и отношения с Каменских: певцу Потапу 44 года, как сейчас живет артист
08 мая 2025, 10:00

Потап (фото: Instagram* / realpotap)

Певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) долгое время оставался одним из самых узнаваемых артистов в России и Украине, зарабатывая миллионы на лёгкой и запоминающейся музыке. Однако всё изменилось в 2022 году. 8 мая певец отмечает 44-й день рождения. О том, как он живет сегодня, расскажет «Радио 1».

Биография Потапа: детство и юность


Алексей Потапенко родился 8 мая 1981 года в Киеве. С ранних лет родители готовили его к спортивной карьере: мама работала тренером, отец — военнослужащим. Потап успешно занимался плаванием и к 15 годам получил звание мастера спорта. Но, несмотря на спортивные успехи, музыка привлекала его куда сильнее. Уже в 13 лет он начал сочинять первые песни.

После школы Потап поступил в Киевский университет физического воспитания, параллельно выступая в КВН и проявляя творческие таланты. Позже он получил степень магистра экономических наук в Киевском экономическом университете.

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Однако музыка оставалась его настоящей страстью: Потап писал песни, делал аранжировки и участвовал в проектах, не обращая внимания на скромные доходы.

Начало музыкальной карьеры


Свою первую группу Потап собрал в 1997 году — увлёкся хард-роком, хотя в моде был рэп. Спустя несколько лет, в 2003-м, он выпустил дебютный сольный альбом «На своей волне, или Ано канешно потомушо шож», постепенно завоёвывая популярность на украинской сцене.

Потап (фото: Instagram* / realpotap)

Дуэт «Потап и Настя»


Прорывной момент наступил в 2006 году, когда Потап познакомился с молодой певицей Настей Каменских.

Их первая совместная песня мгновенно стала успешной, а в 2007-м дуэт стал лауреатом фестиваля «Новые песни о главном» с хитом «Не пара». Через год они выпустили дебютный альбом «Не пара», а в 2009 году — новый диск «Не люби мне мозги», включивший такие хиты, как «На районе», «Новый год», «Чипсы, чиксы, лавандос».

Настоящий взрыв популярности произошёл после выхода «Чумачечей весны» в 2009 году — песня покорила все хит-парады.

Позднее они выпустили альбом «Всё пучком», получивший премию «Золотой граммофон». Вслед за этим вышли треки «Уди Уди», «Ядовитая любовь» и «Кончиками пальцев», где проявилась лирическая сторона дуэта.

По словам Потапа, несмотря на лёгкость текстов, песни создавались тщательно, чтобы «аудитория запоминала их на подсознательном уровне».

Продюсерская работа Потапа


Потап не ограничился одним проектом: он основал продюсерский центр MOZGI Entertainment. Он писал сценарии клипов, был режиссёром и вдохновителем для многих.

Из-за роста продюсерских проектов появились слухи о распаде дуэта с Настей.

«Мы стали уже немного пробуксовывать, какие-то модные чуваки пошли мимо нас делать модные проекты, а мы уже не понимаем, как это всё с баяном. Поэтому мы решили: посмотрим на нас со стороны и подумаем, вернуться ли нам, и когда вернуться, и с чем вернуться», — объяснил артист.

Настя начала сольную карьеру под псевдонимом NK, а Потап сосредоточился на проекте «Потап и его команда», ориентированном на рэп.

Личная жизнь Потапа: развод и брак с Каменских


В середине 2000-х Потап женился на Ирине Горовой, с которой вместе руководил MOZGI Entertainment. В 2008 году у пары родился сын Андрей.

Несмотря на крепкий союз, в 2014 году Потап и Горова развелись, сохранив тёплые отношения и деловое партнёрство.

Потап (фото: Instagram* / realpotap)

Отношения Потапа и Насти Каменских долгое время держались в секрете. Официально о своём романе они сообщили лишь в 2019 году и сыграли свадьбу. По словам очевидцев, бывшая жена Потапа приняла их союз и даже присутствовала на торжестве.

После 2022 года Потап с Настей уехали в Европу. Певец столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: он перенёс коронавирус, отит и синдром Рамсея-Ханта, вызвавший паралич половины лица.

Позже он вернулся на Украину и начал активно заниматься волонтёрством.

Конфликты и отношение к СВО


С начала 2022 года Потап активно выступал против СВО, что вызвало волну критики в России.

Он вступил в публичный конфликт с рэпером Тимати и сделал громкое заявление о поддержке Украины.

«Я не общаюсь с этим человеком. Моё дело — заниматься творчеством и бизнесом, а не следить за российскими артистами, а тем более, что пишут российские СМИ. Не читаю их уже очень давно», — сказал певец.

В результате Потапу и Насте запретили въезд в Россию на 50 лет.

Потап и Настя Каменских (фото: Instagram* / realpotap)

«Я по ошибке даже записал песню с Олей Бузовой. Слава Богу, не выпустил её и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — заявлял Потап.

Однако в 2023 году Потап смягчил тон.

«Любой хейт делает так, что мы поворачиваемся спиной друг к другу. Вместо того, чтобы доверять друг другу, мы становимся слабыми», — отметил певец.

Тем не менее, российская общественность не спешит прощать артиста.

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«Стала ещё больше прогибаться»: депутат Милонов раскрыл, зачем на самом деле Орбакайте высказалась об СВО
Депутат Милонов: Орбакайте высказалась об СВО из-за страха запрета на въезд в ЕС
08 мая 2025, 07:23

Кристина Орбакайте (фото: Instagram* @orbakaite_k)

Певица Кристина Орбакайте испугалась, что ей могут запретить въезд в европейские страны, поэтому начала высказываться об СВО. Такое мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Напомним, что дочь Аллы Пугачёвой после запрета на въезд в Латвию назвала спецоперацию «событиями, неприятными для всей Земли, всей страны и всей её семьи».

«Я думал, что её отрезвит позиция шпротного государства, которое ей запретило въезд. Но она, наоборот, стала ещё больше прогибаться под производителей шпрот. Она испугалась и говорит: «я такая, я с вами», – высказался Милонов в беседе с NEWS.ru.
Депутат убеждён, что Орбакайте настолько сильно боится остаться без возможности выступать в странах Европы, поскольку в этом случае на её карьере можно будет поставить крест. В России её концерты отменяются уже два года, а в США она, как заявил Милонов, никому не нужна.

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*запрещён в РФ
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