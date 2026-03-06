ВСУ предрекли провал в борьбе с иранскими беспилотниками
Военный эксперт Кнутов: ВСУ не справятся с новыми БПЛА Ирана
ВСУ не смогут помочь США в борьбе с иранскими беспилотниками, потому что Тегеран начал использовать более мощные дроны. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее стало известно, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками помогут США в защите их военных баз в странах Ближнего Востока от иранских дронов.
«Украина действительно достигла некоторых успехов в борьбе против БПЛА. Они используют дроны, которые тараном встречают цель противника и поражают его. Таким образом они отражают атаки наших "Гераней", которые технически схожи с иранскими "Шахедами". Однако сейчас Иран начал использовать новые виды беспилотников "Хадид-110", и с ними ВСУ уж точно не справятся», — заявил Кнутов «Газете.Ru».
Он уточнил, что «Хадид-110» оснащен реактивным двигателем, благодаря которому дрон может лететь со скоростью до 300–350 км, а бомбовая нагрузка составляет порядка 30–50 кг. Такой беспилотник с помощью дронов ПВО, которые есть у ВСУ, перехватить невозможно.
По словам Кнутова, операторы дронов ВСУ в итоге могут просто оказаться не у дел на Ближнем Востоке. При этом произойдет ослабление ПВО самой Украины, поскольку киевский режим остро нуждается в таких подразделениях на фронте.