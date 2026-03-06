ВСУ предрекли провал в борьбе с иранскими беспилотниками

06 марта 2026, 15:11

Военный эксперт Кнутов: ВСУ не справятся с новыми БПЛА Ирана

Фото: iStock/Terry Papoulias

ВСУ не смогут помочь США в борьбе с иранскими беспилотниками, потому что Тегеран начал использовать более мощные дроны. Так считает военный эксперт Юрий Кнутов.





Ранее стало известно, что украинские специалисты по борьбе с беспилотниками помогут США в защите их военных баз в странах Ближнего Востока от иранских дронов.





«Украина действительно достигла некоторых успехов в борьбе против БПЛА. Они используют дроны, которые тараном встречают цель противника и поражают его. Таким образом они отражают атаки наших "Гераней", которые технически схожи с иранскими "Шахедами". Однако сейчас Иран начал использовать новые виды беспилотников "Хадид-110", и с ними ВСУ уж точно не справятся», — заявил Кнутов «Газете.Ru».