Российские силы ПВО сбили 19 украинских БПЛА ночью 21 сентября
Ночью воскресенья, 21 сентября, российские системы ПВО нейтрализовали 19 вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, наиболее массированной атаке подвергся Крым — в воздушном пространстве республики перехватили 12 беспилотников ВСУ. Четыре дрона сбили над акваторией Черного моря, два — над Брянской областью, еще один — над Курской.
Ранее генерал-майор Владимир Попов заявил, что западные страны координируют диверсионные группы для запуска украинских БПЛА по России.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
