«Мы заложники»: Зеленский о зависимости от США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев является заложником избирательного процесса в США, передает информационное агентство ТАСС.
Зеленский назвал подход законодателей к решениям о выделении помощи незрелым.
Зеленский считает, что вопрос о помощи Киеву стал внутриполитическим для США.
Глава Украины дал понять, что рассматривается несколько вариантов выделения помощи, в том числе готовность Киева взять кредит.
Ранее Зеленский выступил с жестким обращением к западным державам и потребовал усилить усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) страны.
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«К сожалению, мы заложники именно того, что это избирательный процесс, это выборы в США», – высказался он.
Зеленский считает, что вопрос о помощи Киеву стал внутриполитическим для США.
Глава Украины дал понять, что рассматривается несколько вариантов выделения помощи, в том числе готовность Киева взять кредит.
Ранее Зеленский выступил с жестким обращением к западным державам и потребовал усилить усилить средства противовоздушной обороны (ПВО) страны.
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Александр Климов