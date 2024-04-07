«Мы заложники»: Зеленский о зависимости от США

Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) и британская компания по обеспечению безопасности на море Ambrey заявили, что в Красном море в районе йеменского города Ходейда было атаковано судно. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.