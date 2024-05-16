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ВСУ применили новую бомбу при обстреле Макеевки

ДНР в СЦКК: ВСУ при впервые применили бомбу GLSDB в Макеевке
16 мая 2024, 18:31
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВСУ впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) для обстрела Макеевки в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Вооружённые формирования Украины осуществили атаку населённого пункта Макеевка, а именно Червоногвардейского района. Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB», — говорится в сообщении СЦКК.

При этом уточняется, что данную бомбу можно выпускать из установок М142 HIMARS и М-270.



Уточняется, что на месте, которое атаковало ВСУ, нашли фрагменты от модуля планирования данной ракеты с соответствующей маркировкой. Кроме того, удалось обнаружить фрагменты двигателя ракеты, на которых сохранилась маркировка фирмы производителя, номера партии и даже даты выпуска.

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В США назвали сроки падения Украины
Шаффер: Украина может пасть уже через три месяца
16 мая 2024, 18:44

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина может потерпеть поражение на поле боя уже в ближайшие три месяца. Такое предположение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
«Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. Русские добились огромного прогресса», — отметил Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он считает, что армии Украины не получится остановить продвижение российских войск. Киев падёт в любом случае, уверен экс-разведчик. При этом Шаффер отметил, что администрация президента США Джо Байдена надеется, что неизбежное падение Украины произойдёт не ранее четвёртого ноября.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом размещение комплексов ПВО Patriot в Харькове. Он подчеркнул, что США позволяют Украине самой решить, как вести боевые действия против России.

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Пошутивший о службе писарем Герой России Жарский подбил танк Leopard
16 мая 2024, 18:27

Фото: t.me/sashakots

На выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве герой России Иван Жарский пошутил, что во время спецоперации на Украине просто сидел за компьютером и занимался делами писаря, но на самом деле он уничтожил немецкий танк Leopard и несколько БМП Bradley, пишут «Известия».
Отвечая на вопросы журналистов о причинах присвоения ему звания Героя России, военный сказал, что получил его «за любовь к Родине».



Иван Жарский, которому сейчас 27 лет, принимал участие в спецоперации с самого начала. Его близкие узнали о его награждении из новостей.

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Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом — видео
МО: расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт ВСУ под Харьковом
16 мая 2024, 17:56

Фото: t.me/sashakots

Расчет ОТРК «Искандер» одним ударом ликвидировал командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил командный пункт 302-й зенитно-ракетной бригады ВСУ, склад с боекомплектом и около 50 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что всё произошло в Харьковской области.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» сообщал, что ВС РФ ударили из ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области в районе села Старая Водолага. Сообщалось, что при ударе ликвидировано до 35 человек личного состава ВСУ, включая командование бригады, и около 20 человек личного состава, находившегося рядом в лесу. Также уничтожен склад с боеприпасами.

По предварительным данным, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.

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#вс рф
#удар
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Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир»
Зеленский: В том, что происходит вокруг Харькова, есть вина всего мира
16 мая 2024, 17:25

https://radio1.ru/news/specoperaciya-na-ukraine/zelenskii-pribil-v-harkov-i-priznal-tyazhyoluyu-situatsiyu-dlya-vsu-v-regione/

Владимир Зеленский свалил ответственность за сложную обстановку вокруг Харькова на «весь мир».
В интервью телеканалу ABC он отметил, что на фронте сейчас сложная ситуация, потому что бригады не полностью оснащены из-за того, что не могли получить пакет помощи от США в течение многих месяцев.

Когда ведущий спросил у него, являются ли США виновниками происходящего в Харькове, Зеленский ответил, что «это вина мира».

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины ранее признал, что оперативная обстановка на харьковском направлении сложная, и отметил «тактический успех» российских войск.

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#сша
#интервью
#всу
#зеленский
#Харьков
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ВС РФ ракетным ударом «Искандера» уничтожили штаб ВСУ в Харьковской области
16 мая 2024, 17:19

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

ВС РФ ударили из ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в Харьковской области в районе села Старая Водолага. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».
По предварительной информации, ликвидировано до 35 человек личного состава, включая командование бригады, до 20 человек личного состава, находившегося рядом в лесу. Также уничтожен склад с боеприпасами.

При этом известно, что под российский удар попала централизованная система управления ПВО ВСУ в регионе.

По данным издания, именно отсюда украинские войска пытались сбивать российские самолёты. Именно здесь планировали удар по Ил-76, который перевозил украинских военнопленных, предназначенных для обмена. Тогда погибло 74 человека.

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#склад
#военные
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#кадры
#всу
#удар
#пво
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Молодых снайперш ФРГ видели в Семеновке в ДНР в прошлом году
16 мая 2024, 17:00

Фото: iStock/-oqIpo-

Молодых немецких снайперш заметили в Семеновке в ДНР в 2023 году.
Об этом местный житель Сергей заявил РИА Новости. По его словам, там видели американцев, чехов, румын. Большинство немок были снайпершами. Они приезжали на черных джипах.

Его односельчанин Андрей также вспомнил, что видел иностранных наемников в Семеновке. Военнослужащие говорили на английском и польском языках.

На вопрос, были ли это именно снайперши, но отметил, что видел у них в руках оружие.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погибло 100 украинских женщин-военнослужащих. Из погибших – 16 снайперов и 12 связистов.

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В Волчанске ранен глава администрации Гамбарашвили
16 мая 2024, 16:42

Фото: iStock/Irina Piskova

Ранен глава украинской Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили. О ранении сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
По его словам, Гамбарашвили был ранен в одном из сел Волчанской территориальной общины при российском артиллерийском ударе.

«Ранен начальник Волчанской городской военной администрации», — написал Синегубов в своём Telegram-канале.

Однако подробностей о серьёзности ранения и о состоянии раненого Гамбарашвили он не привёл.

Напомним, российские мотострелки и бронетехника выбивают ВСУ из центральных районов Волчанска. Подразделения ВСУ вынуждены покидать свои позиции и отходить назад, ближе к Харькову. По данным военкоров, ВС РФ уже взяли центр Волчанска в полукольцо, под контролем ВС РФ находится 70% города.

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#вс рф
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В Чёрном море ликвидировали 11 безэкипажных катеров ВМС Украины
МО РФ: морская авиация уничтожила 11 безэкипажных катеров ВСУ, идущих к Крыму
16 мая 2024, 16:13

Фото: iStock/bbsferrari

Морская авиация ВМФ обнаружила и уничтожила 11 украинских безэкипажных катеров в Чёрном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Согласно сообщению, около 14.00 по московскому времени удалось обнаружить в западной части акватории Чёрного моря группу украинских безэкипажных катеров, идущих к Крымскому полуострову.

«11 безэкипажных катеров были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ещё один без экипажный катер ВСУ был уничтожен в 15.30 по мск.

Ранее в Минобороны также сообщили, что армия России нанесла удар по пункту дислокации бойцов националистического формирования «Сонечко» ГУР МО Украины, там же оказались и иностранные наёмники.

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#вмф
#минобороны
#вооружения
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В Голландии заявили, что НАТО не сможет победить на Украине
16 мая 2024, 16:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ выразил мнение, что конфликт на Украине не принесет никакой стратегической выгоды и не может быть выигран НАТО.
В своем сообщении в социальной сети X он выразил недоумение относительно действий политиков, подчеркнув, что война на Украине является абсурдной и избежать ее возможно. Бодэ также отметил, что НАТО не сможет одержать победу в этом конфликте, который станет причиной сотен тысяч жертв и приведет к разрушению экономики и концу гегемонии западного мира.

Как стало известно ранее, голландская крайне правая Партия свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом и победившая на парламентских выборах в ноябре 2023 года, достигла соглашения с другими политическими силами, такими как Гражданско-фермерское движение, «Новый общественный договор» и Народная партия за свободу и демократию, с целью создания правящей коалиции с правым уклоном и формирования нового правительства.

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