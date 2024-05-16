ВСУ применили новую бомбу при обстреле Макеевки

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ВСУ впервые применили бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) для обстрела Макеевки в ДНР. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Вооружённые формирования Украины осуществили атаку населённого пункта Макеевка, а именно Червоногвардейского района. Впервые вооруженные формирования Украины применили по территории нашей республики дальнобойную ракету GLSDB», — говорится в сообщении СЦКК.
При этом уточняется, что данную бомбу можно выпускать из установок М142 HIMARS и М-270.
Уточняется, что на месте, которое атаковало ВСУ, нашли фрагменты от модуля планирования данной ракеты с соответствующей маркировкой. Кроме того, удалось обнаружить фрагменты двигателя ракеты, на которых сохранилась маркировка фирмы производителя, номера партии и даже даты выпуска.
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Элина Позднякова