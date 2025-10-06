Громкие хлопки раздались над Дзержинском и Нижним Новгородом на фоне работы ПВО

06 октября 2025, 04:39

SHOT: Более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, сработала ПВО

Фото: iStock/RamonCast

Над Дзержинском и Нижним Новгородом прогремела серия взрывов. ПВО работает по украинским беспилотникам, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.





По словам очевидцев, около 03:35 ночи в небе над северной частью Дзержинска и пригородом Нижнего Новгорода раздалось от 10 до 15 громких взрывов. Жители наблюдали яркие вспышки в небе, а от мощных хлопков начали включаться автомобильные сигнализации.



