Громкие хлопки раздались над Дзержинском и Нижним Новгородом на фоне работы ПВО
SHOT: Более 10 взрывов прогремело над Дзержинском и Нижним Новгородом, сработала ПВО
Над Дзержинском и Нижним Новгородом прогремела серия взрывов. ПВО работает по украинским беспилотникам, пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, около 03:35 ночи в небе над северной частью Дзержинска и пригородом Нижнего Новгорода раздалось от 10 до 15 громких взрывов. Жители наблюдали яркие вспышки в небе, а от мощных хлопков начали включаться автомобильные сигнализации.
Ранее в 01:18 (мск) в аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Один рейс до Москвы задерживается с вылетом.
Официальной информации о причинах взрывов и возможных последствиях на земле пока не поступало.
Также в ночь с 5 на 6 октября сильные хлопки гремели над Рязанью. Всего их раздалось четыре штуки.