ВСУ применяют новые сверхопасные БПЛА
Украина начала применять новые, очень опасные оптоволоконные дроны, которые представляют угрозу и для мирных жителей.
Как пишет Telegram‑канал «Курская область» со ссылкой на источники, такие беспилотники оснастили тройным зарядом. Дроны почти не шумят, поэтому их приближение заранее не слышно.
Жителей Белгородской, Курской и Брянской областей призвали быть внимательными. При попадании такого дрона шансы на выживание, по словам авторов поста, остаются минимальными. Не следует игнорировать сообщения об угрозе атаки, сказано в материале.
Российские регионы регулярно подвергаются ударам украинских БПЛА. Так, 17 сентября системы ПВО РФ в период с 08:00 до 15:00 мск уничтожили шесть беспилотников ВСУ над Белгородской областью. В тот же день на территории предприятия в посёлке Северный Белгородского района сдетонировал беспилотник боевиков, в результате чего пострадал мирный житель.
