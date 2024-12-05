«Двойник Жириновского» получит в зону СВО квадроциклы и другую помощь от ЛДПР

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Квадроциклы и прочую помощь от партии ЛДПР получит актер Виктор Беломестнов, известный, как «двойник Жириновского» за свои пародии на почившего основателя партии. Артист-штурмовик выступает прямо на фронте.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал SHOT, что в партии ценят творчество бойца и хорошо к нему относятся.
Парламентарий отметил, что списки необходимого в зоне боевых действий направляются регулярно.
Перед этим стало известно, что российский военный с позывным Монгол в одиночку победил семерых боевиков ВСУ в Донбассе. Боец пояснил, что сражение происходило летом 2023 года в районе населенного пункта Клещеевка. Несмотря на неравный бой, российский воин выстоял.
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Парламентарий отметил, что списки необходимого в зоне боевых действий направляются регулярно.
Перед этим стало известно, что российский военный с позывным Монгол в одиночку победил семерых боевиков ВСУ в Донбассе. Боец пояснил, что сражение происходило летом 2023 года в районе населенного пункта Клещеевка. Несмотря на неравный бой, российский воин выстоял.
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Никита Кротов