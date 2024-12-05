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«Двойник Жириновского» получит в зону СВО квадроциклы и другую помощь от ЛДПР

Фото: istockphoto/GKV

Фото: istockphoto/GKV

Квадроциклы и прочую помощь от партии ЛДПР получит актер Виктор Беломестнов, известный, как «двойник Жириновского» за свои пародии на почившего основателя партии. Артист-штурмовик выступает прямо на фронте.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал SHOT, что в партии ценят творчество бойца и хорошо к нему относятся.

Парламентарий отметил, что списки необходимого в зоне боевых действий направляются регулярно.



Перед этим стало известно, что российский военный с позывным Монгол в одиночку победил семерых боевиков ВСУ в Донбассе. Боец пояснил, что сражение происходило летом 2023 года в районе населенного пункта Клещеевка. Несмотря на неравный бой, российский воин выстоял.

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Кадыров показал видео удара спецназа «Ахмат» по ВСУ на белгородском направлении
05 декабря 2024, 15:04

Фото: iStock/MikeMareen

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео удара, нанесенного спецназом «Ахмат», по позициям ВСУ на белгородском направлении.
«Работа бойцов подразделения "Гром" группы "Бури" легендарного спецназа "Ахмат" на Белгородском направлении. Наши ребята выявили точки расквартировки подразделения аэроразведки ВСУ», — написал Кадыров.

После выявления позиций противника бойцы ВС РФ накрыли их массированным артиллерийским огнем. По словам главы Чечни, российские бойцы ликвидировали оставшихся в живых боевиков ВСУ с помощью точных ударов беспилотников.

Ранее Кадыров рассказал, что чеченский командир отряда «Аид» был ранен в ходе спецоперации десять раз. Он уточнил, что после последнего ранения спецназовец уже восстановился и вернулся в строй, отметившись успешной боевой работой.


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#вс рф
#кадыров
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Подоляк: В Курской области начался военный «движ»
05 декабря 2024, 14:56

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

В Курской области начались упорные бои, их масштаб пока неясен, поделился в своём Телеграм-канале военный блогер Юрий Подоляк.
«На Курском направлении с утра начался «движ»... Масштабы пока неясные. Бои очень упорные. Держим кулаки и молимся за парней», – написал он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 101 украинский беспилотник.

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#армия
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В Госдуме отреагировали на встречу главы офиса Зеленского с командой Трампа
Депутат Чепа: Ермак мог получить от Трампа указания по прекращению конфликта
05 декабря 2024, 14:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что команда Владимира Зеленского получила определенные указания в США во время встречи с соратниками избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает «Лента.ру».
По мнению парламентария, команде предводителя киевского режима дали понять, «что ни НАТО, ни другие их планы, о которых мечтал Зеленский, не будут реализованы». Чепа выразил мнение, что конфликт, который был организован Западом, вступил в завершающую стадию.

Россия настаивает на позиции, которую озвучил глава российского государства Владимир Путин, заключил Чепа.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Силы ПВО сбили более 100 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS
Минобороны: средства ПВО сбили 101 беспилотник ВСУ за сутки
05 декабря 2024, 14:27

Фото: iStock/SergeyKlopotov

За минувшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 101 украинский беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе СВО.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российские силы поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, а также по инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства БПЛА и скоплению живой силы ВСУ в 147 районах спецоперации.

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Боец ВС РФ Монгол попал в ловушку и победил семерых боевиков ВСУ
05 декабря 2024, 14:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Семерых боевиков ВСУ победил в бою российский боец с позывным Монгол, пишет ТАСС, ссылаясь на военнослужащего ВС РФ. Сражение произошло в районе Клещеевки в Донбассе в июне прошлого года.
«В Тобола выстрелили. Я понял, что попался на уловку противника. Сначала хотел сразу же выбежать из блиндажа и дать бой, но понял, что враг может поджидать у входа. И я не знал, сколько солдат ВСУ может еще находиться поблизости», — пояснил собеседник.

ВСУ стали окружать укрытие Монгола, стреляя внутрь, мужчину ранили в ногу. По его словам, ко входу в блиндаж подошли четверо. После двух длинных очередей Монгола трое пали. Затем боевики метнули гранату. Монгол был оглушен, но осколки его не задели.

После российский воин вышел из блиндажа с автоматом и гранатой. Услышав голоса противника, он метнул гранату в их сторону, после чего стало тихо. Военный добрался до сослуживцев, эвакуировавших его.

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В Британии назвали трагический итог правления Зеленского
Spectator: правление Зеленского завершится его подписью под разделом Украины
05 декабря 2024, 14:19

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Правление Владимира Зеленского завершится с разделом страны, что станет его последней трагедией, как политика. Об этом сообщает британский журнал Spectator.
Согласно информации издания, на сегодняшний день Зеленский оказался между «молотом и наковальней». Уточняется, что украинцы ненавидят предводителя киевского режима из-за его неудач, принудительной мобилизации в ВСУ и «повальной коррупции».

В материале журнала говорится, что как только будет объявлена дата выборов, недостатка в обвинениях не будет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#зеленский
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«Пусть опять ждут»: В ГД заявили о скором ответе «Орешника» за атаку ВСУ на полигон Капустин Яр
Депутат Колесник: «Орешник» ответит за попытку атаки ВСУ на полигон Капустин Яр
05 декабря 2024, 13:34

Фото: iStock/bpawesome

Попытка атаки полигона Капустин Яр, откуда была выпущена ракета «Орешник» по заводу в Днепропетровске, со стороны ВСУ была ожидаемой. Скоро будет ответ. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова приводит «Лента.ру».
«Попытка ВСУ закончилась неудачно, естественно. Но дело в том, что это было бы странно думать, что они не предпримут вот такую вот историю. «Орешник» должен ответить на эту попытку. Так что пусть опять ждут ответа. Когда — это решает Верховный главнокомандующий», — заявил Колесник.

При этом он отметил, что ждать ответного удара со стороны РФ долго не придется.

Депутат считает, что таким образом ВСУ попытались продемонстрировать свою силу.

Напомним, 5 декабря ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотником полигон Капустин Яр в Астраханской области, именно оттуда была выпущена новейшая российская ракета «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

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#всу
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«Незамедлительно»: на Украине сделали заявление о выборах
Глава офиса Зеленского Ермак сделал заявление о выборах на Украине
05 декабря 2024, 13:18

Фото: istockphoto/reflection_art

Президентские выборы на Украине пройдут после урегулирования конфликта, заявил в разговоре с The Telegraph глава офиса президента республики Андрей Ермак. Чиновник сослался на Владимира Зеленского.
«Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране», — сказал Ермак.
Вместе с тем собеседник не раскрыл, будет ли глава киевского режима лично участвовать в предвыборной гонке.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года. Формально страной управляет Верховная рада, однако политик узурпировал власть, воспользовавшись военным положением. В России не раз подчеркивали нелегитимность Зеленского.

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#мир
#украина
#выборы
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
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В США резко высказались о британских войсках на Украине
Шрайвер уверен, что армия Британии продержалась бы на Украине две недели
05 декабря 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Если вся британская армия окажется в зоне конфликта на Украине, она продержится лишь две недели, а то и меньше. Об этом в соцсетях написал военный аналитик США Уилл Шрайвер.
«Если бы весь состав британской армии можно было волшебным образом материализовать на линии фронта на Украине, чтобы противостоять русским, то он стал бы небоеспособным менее чем за шесть недель. Возможно, всего за две недели», — посчитал эксперт.
Ранее боевики ВСУ рассказывали о том, что в их офицерском составе творится неразбериха. В частности, речь идет о том, что офицерами командует младший сержантский состав.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#великобритания
#армия
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