Зеленский сделал внезапное заявление о российских активах

31 июля 2025, 18:20

Зеленский заявил о необходимости конфискации российских активов

Владимир Зеленский

Заявление о необходимости конфискации российских активов сделал Владимир Зеленский в Telegram-канале.





Глава киевского режима выразил благодарность странам, которые вводят санкции против России. Он призвал направить все замороженные активы России на помощь ВСУ. С утра Зеленский заявлял о том, что Киев согласовал масштабные соглашения по оружию с Вашингтоном.





«Нам нужно полностью заблокировать военную машину России — отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей», — написал Зеленский.

