Зеленский сделал внезапное заявление о российских активах
Зеленский заявил о необходимости конфискации российских активов
Заявление о необходимости конфискации российских активов сделал Владимир Зеленский в Telegram-канале.
Глава киевского режима выразил благодарность странам, которые вводят санкции против России. Он призвал направить все замороженные активы России на помощь ВСУ. С утра Зеленский заявлял о том, что Киев согласовал масштабные соглашения по оружию с Вашингтоном.
«Нам нужно полностью заблокировать военную машину России — отрезать ее оружейную индустрию, ограничить ее доходы от энергоносителей», — написал Зеленский.Полномочия Владимира Зеленского завершились в мае 2024 года, однако украинский политик узурпировал власть в стране, воспользовавшись военным положением, которое постоянно продлевает.