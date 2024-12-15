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Рогов: группировка ВСУ из кураховского котла сможет выжить лишь сдавшись в плен

Фото: iStock/ Mariia Kokorina

Фото: iStock/ Mariia Kokorina

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка украинской армии (ВСУ), которая попала в кураховский котел, сможет выжить лишь сдавшись, проинформировало агентство РИА Новости.
«Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано», — обратил внимание Владимир Рогов.

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета отметил, что до полного окружения группировка Вооружённых сил Украины не меньше восьми раз запрашивала команды на отступление, но их командование каждый раз давало отказы, тем самым обрекая военных на смерть.



Накануне Владимир Рогов передавал, что группировка украинской армии численностью около 700 человек окружена около города Курахово в Донецкой народной республике. Ещё в окружение попал отряд специального назначения Вооружённых сил Украины. «Огневой мешок» для украинских войск находится южнее Курахово — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

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В Мелитополе журналисты почтили память погибших в зоне спецоперации коллег
15 декабря 2024, 13:40

Фото: iStock/ undefined undefined

В Запорожской области российские журналисты почтили память корреспондентов, которые погибли в ходе специальной военной операции (СВО), проинформировал РЕН ТВ в своём Телеграм-канале.
Мероприятие проходило в историческом парке «Россия — моя история» города Мелитополь в Запорожской области. Церемонию посетили глава Союза журналистов региона и замглавы администрации города. Участники мероприятия почтили память журналистов «Известий»: Семена Еремина, Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, а также военного корреспондента Владлена Татарского и Дарьи Дугиной. Собравшиеся на церемонии обратили внимание, что погибших коллег нужно помнить наряду с павшими военными.

«Война за правду идет острее, чем обычная», — подчеркнула глава Союза журналистов Запорожской области Анна Москалец.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим понесёт заслуженное наказание за убийства российских журналистов.

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Из бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали 1000 военных: подготовка по Франции и покровительство Макрона
15 декабря 2024, 13:32

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Элитная 155-я отдельная механизированная бригада «Анна Киевская» проходила подготовку во Франции и была укомплектована новым французским вооружением. Солдаты, прошедшие обучение под контролем самого Эмманюэля Макрона, считались лучшими в ВСУ до момента, пока не попали на линию фронта. Чем заслужила внимание бригада ВСУ «Анна Киевская» читайте в материале «Радио 1».

Почему бригаду ВСУ назвали «Анна Киевская»


Скульптурный портрет князя Ярослава Мудрого (Фото: РИА Новости/ Простяков)

Бригада ВСУ «Анна Киевская» получила свое название в честь французской королевы Анны Ярославны, русской княжны и дочери великого князя Ярослава Мудрого. По задумке, такое название должно отражать глубокие «исторические связи» между Украиной и Францией.

Согласно летописям, девушку выдали замуж за французского короля и отправили жить во Францию. Как известно, в Европе тогда мало кто знал про личную гигиену и Франция во главе с королем не благоухали дорогим парфюмом. Анна Киевская прославилась в чужой стране своей мудростью и чистотой. Кроме того, она смогла приучить французский двор к славянской культуре чистоты.

Но к чему украинским властям вдаваться в исторические факты? В названии Киев, бригада украинская, поедет во Францию. Все поверхностно, как и любит Зеленский.

Франция занялась подготовкой «Анны Киевской»


Эмманюэль Макрон (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глубокие исторические связи между Украиной и Францией оказались очень важными для Эмманюэля Макрона. В начале июня этого года президент Франции сообщил о значительной помощи Украине, включая передачу боевых самолетов Mirage 2000-5. Он также анонсировал программу подготовки украинских пилотов и военнослужащих, в которой планируется участие 4,5 тысячи украинских солдат. На Украине правда столько желающих не нашлось, но чуть более двух тысяч насильно заставили участвовать.

Франция первой из стран начала обучение украинских военных на своей территории. Страна, не отличающаяся боевыми достижениями в войнах новейшей истории человечества, обучала Украину вести боевые действия. На протяжении всего времени Макрон активно демонстрировал кадры подготовки военнослужащих и условия, которые смогла создать Франция для украинских солдат.

Каникулы закончились, пора и по домам


Французский десантник перед прыжками с парашютом (Фото: РИА Новости/ Игорь Михалев)

После завершения обучения в сказочной Франции пришло время идти на фронт и показывать полученные навыки. После прибытия на позицию 2300 человек из прославленной бригады «Анна Киевская» дезертировали порядка тысячи. Ответственность за произошедшее, само собой, возложили на командира этой бригады и сняли его с должности.

Не смотря ни на что, Париж готов продолжить тренировки представителей ВСУ. Западные помошники Зеленского надеяться на то, что своим участием помогут Украине переломить ход боевых действий. Ну, как говориться, надежда умирает последней.

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Командование ВСУ запретило солдатам покидать Великую Новосёлку
15 декабря 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Diy13

Командование запретило украинским военным покидать Великую Новоселку. В этом городе находится крупный логистический пункт Вооружённых сил Украины.
По данным разведки, личному составу ВСУ приказано остаться в населенном пункте на юге Донецкой области, сообщили ТАСС в силовых структуры. Украинские военные предпочитают сдаваться в плен.

Для примера, 10 декабря ВС РФ вышли на южную окраину Великой Новоселки. Уже 12 декабря группа военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) сдалась в плен российским военным.

Великая Новоселка — важнейший узел автомобильных дорог, связывающий Донбасскую и Запорожскую группировки ВСУ из состава Оперативно-стратегической группировки «Таврия». Взятие этого населённого пункт даст российской армии возможность развивать дальнейшее наступление в Запорожскую область.

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Минобороны: Российские войска уничтожили четыре установки ЗРК Patriot
15 декабря 2024, 12:50

Фото: istockphoto/Alones Creative

Российские военные в зоне проведения специальной уничтожили четыре установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Также была поражена радиолокационная станция AN/MPQ-65.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Кроме того, была уничтожена машина боевого управления. В оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием оперативно-тактической и армейской авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, полевой артиллерии и ракетных войск.

Средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29 восемь реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 116 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также было нанесено огневое поражение аэродромной инфраструктуре, скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах.

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#самолет
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Захарова: Киев понесёт наказание за убийства российских журналистов
15 декабря 2024, 12:28

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Ко дню памяти журналистов в России официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим понесёт заслуженное наказание за убийства российских журналистов, проинформировало агентство ТАСС.
«Целенаправленная охота за российскими журналистами и военкорами, которую ведут украинские головорезы, — прямое следствие многолетнего попустительства и даже поощрения таких террористических методов со стороны западных кураторов киевской клики и подконтрольных им многосторонних структур», — подчеркнула официальный представитель МИД России.

Мария Захарова обратила внимание, что их прямая обязанность — защита безопасности представителей средств массовой информации «без каких-либо различий».

Накануне Мария Захарова заявила, что послу Германии в России Александер Ламбсдорф, который говорил о необходимости установления мира на Украине, нужно в первую очередь обратиться с подобным призывом к правительству своей страны.

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Спецслужбы Украины обещали $10 тысяч за взрыв авто в Донецке
15 декабря 2024, 12:27

Фото: istockphoto/ELizabethHoffmann

В Донецке задержан мужчина, причастный к подрыву автомобиля российского офицера. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что за эту операцию сотрудники украинских спецслужб обещали ему 10 тысяч долларов.
Злоумышленник был задержан в результате совместной работы сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Следственного управления СК России по Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. На допросе мужчина показал, что заложил под днище машины самодельное взрывное устройство. Затем он дистанционно привёл его в действие с целью убийства.

Подкупленный Главным управлением разведки Минобороны Украины сказал, что знает о том, что убил бывшего начальника Еленовской колонии ДНР Сергея Евсюкова и сожалеет о содеянном. Ему также известно, что в машине находились и другие люди, которые также пострадали. Супруге погибшего офицера взрывом оторвало ногу. Мужчина выразил уверенность в том, что все, кто работает с украинскими спецслужбами, будут задержаны и наказаны, а себя назвал «отработанным материалом».

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ВС РФ сбили украинский самолёт МиГ-29
15 декабря 2024, 12:25

Фото: iStock/Dragunov1981

Российские военные сбили украинский самолёт МиГ-29, следует из опубликованной в воскресенье сводки Минобороны РФ.
Отмечается, что за минувшие сутки средствами ПВО были сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, 116 беспилотников самолётного типа, а также восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства.

Кроме того сообщается, что благодаря успешным наступательным действиям российским войскам удалось освободить населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в ДНР.

Всего с начала СВО, по подсчётам Минобороны, было сбито 650 украинских военных самолётов.

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ВС РФ освободили Весёлый Гай и Пушкино в ДНР
15 декабря 2024, 12:07

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённые пункты Весёлый Гай и Пушкино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что населённый пункт Весёлый Гай был освобождён благодаря успешным наступательным действиям подразделений группировки войск «Юг».

Населённый пункт Пушкино был взят под контроль бойцами подразделения группировки войск «Центр» в результате их решительных действий на данном направлении фронта.

Также из сводки Минобороны следует, что в зоне действия Южной группировки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих за минувшие сутки.

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Захарова: послу ФРГ в РФ нужно призвать власти Германии к миру на Украине
15 декабря 2024, 12:04

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Пелагия Тихонова)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в своём Телеграм-канале, что послу Германии в России Александер Ламбсдорф, который говорил о необходимости установления мира на Украине, нужно в первую очередь обратиться с подобным призывом к правительству своей страны.
«Можно было бы еще призвать силы небесные, но не уверена, что покровительствующие Западу силы находятся над уровнем земли», — обратила внимание дипломат.

Мария Захарова подчеркнула, что Германия — одна из действующих сил украинского конфликта.

«От свержения законных властей в ходе организованных в том числе и ими майданов до поставок вооружений», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Мария Захарова подчеркнула, что глава киевского режима отказался от рождественского перемирия. Российский дипломат заметила, что Владимир Зеленский многократно отказывался от украинских военнопленных, которых Российская Федерация много раз предлагала Киеву забрать.

Мария Захарова уточнила, что коллективный Запад ответственен за гибель людей, поскольку он «стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития».

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