Рогов: группировка ВСУ из кураховского котла сможет выжить лишь сдавшись в плен

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Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что группировка украинской армии (ВСУ), которая попала в кураховский котел, сможет выжить лишь сдавшись, проинформировало агентство РИА Новости.
«Их судьба незавидна. Только сдача в плен позволит им сохранить свои жизни, иной альтернативы нет. Третьего не дано», — обратил внимание Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета отметил, что до полного окружения группировка Вооружённых сил Украины не меньше восьми раз запрашивала команды на отступление, но их командование каждый раз давало отказы, тем самым обрекая военных на смерть.
Накануне Владимир Рогов передавал, что группировка украинской армии численностью около 700 человек окружена около города Курахово в Донецкой народной республике. Ещё в окружение попал отряд специального назначения Вооружённых сил Украины. «Огневой мешок» для украинских войск находится южнее Курахово — в районе сел Успеновка, Анновка и Веселый Гай.
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Ольга Енгалычева