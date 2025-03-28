SHOT: над Энгельсом сработала система ПВО, дроны ВСУ хотели атаковать местный НПЗ

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Над Энгельсом Саратовской области прогремели взрывы — предположительно, это сработали системы ПВО при попытке атаки ВСУ местного нефтеперерабатывающего завода. О взрывах в четыре утра SHOT рассказала очевидцы.
Раздалось не менее четырех взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками и автоматной стрельбой. Официальных данных о жертвах или разрушениях пока нет.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин предупредил о возможной угрозе дронов ВСУ, приведя экстренные службы в состояние полной готовности. Системы оповещения были активированы для предотвращения угрозы критической инфраструктуре.
В ночь с 27 на 28 марта в Россоши Воронежской области также прогремели взрывы. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.
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*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин предупредил о возможной угрозе дронов ВСУ, приведя экстренные службы в состояние полной готовности. Системы оповещения были активированы для предотвращения угрозы критической инфраструктуре.
В ночь с 27 на 28 марта в Россоши Воронежской области также прогремели взрывы. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.
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*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
Мария Моисеева