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SHOT: над Энгельсом сработала система ПВО, дроны ВСУ хотели атаковать местный НПЗ

Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Над Энгельсом Саратовской области прогремели взрывы — предположительно, это сработали системы ПВО при попытке атаки ВСУ местного нефтеперерабатывающего завода. О взрывах в четыре утра SHOT рассказала очевидцы.
Раздалось не менее четырех взрывов, сопровождавшихся яркими вспышками и автоматной стрельбой. Официальных данных о жертвах или разрушениях пока нет.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин предупредил о возможной угрозе дронов ВСУ, приведя экстренные службы в состояние полной готовности. Системы оповещения были активированы для предотвращения угрозы критической инфраструктуре.

В ночь с 27 на 28 марта в Россоши Воронежской области также прогремели взрывы. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.

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«Помогает в травле и убийствах»: Девочка, попавшая в 11 лет в список «Миротворца»*, обвинила его в терроре

*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
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#пво
«Помогает в травле и убийствах»: Девочка, попавшая в 11 лет в список «Миротворца»*, обвинила его в терроре
Писательница из Луганска Фаина Савенкова обвинила «Миротворец»* в терроре
28 марта 2025, 03:39

Екатерина Темнова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

16-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, включенная в базу сайта «Миротворец»* на Украине в 2021 году (она была совсем еще ребенком), обвинила ресурс в пособничестве террору. Девушка выразила свое недовольство в диалоге c ТАСС.
Ее комментарий связан с новостями о добавлении очередной несовершеннолетней девочки в список «Миротворца»*. 27 марта выяснилось, что главная героиня фильма «Манюня» Екатерина Темнова попала в базу запрещенного на территории РФ ресурса. Юной звезде 14 лет, но за съемки в крымском лагере «Артек» она уже «поплатилась».

«Сайт «Миротворец»* нарушает все международные законы. Он не только собирает информацию о людях, находящихся на этом сайте, но и помогает украинским спецслужбам в организации травли и убийств», — сказала Савенкова.
Савенкова отметила, что лично испытала, какие последствия тебя ждут после попадания в реестр украинского сайта. Ей слали угрозы, а несколько раз и вовсе происходили ситуации, опасные для жизни.

16-летняя Фаина призвала Темнову быть осторожнее, но не поддаваться страху.

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*сайт «Миротворец» признан экстремистским и запрещен в РФ
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Путин рассказал о бесстыдном обмане Запада относительно РФ
Путин: Западные страны обманули Россию в контексте Минских соглашений
28 марта 2025, 03:00

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что бывшие западные лидеры использовали Минские соглашения для обмана Москвы и наращивания военного потенциала Украины. Об этом он сообщил в ходе встречи с экипажем атомной подлодки «Архангельск», его слова передает ТАСС.
«И украинские власти, и западные кураторы, они, по сути, водили нас за нос, к сожалению», — поделился президент РФ.
Путин подчеркнул, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд публично признали: документы 2014–2015 годов были нужны лишь для подготовки Киева к конфликту с Россией.

«(Бывшие руководители ведущих стран Запада) прямо заявили, прямо, публично, без стеснения, сказали, что им нужны были Минские соглашения только для того, чтобы довооружить украинский режим», — отметил Путин.
Ранее сообщалось, что российский лидер объявил о планах России обеспечить свою безопасность на долгосрочную перспективу. При этом страна открыта к взаимодействию с Европой по украинскому вопросу.

Однако Кремль больше не допустит ошибок, основанных на доверии к западным партнерам, чьи действия неоднократно вызывали сомнения.

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Путин поделился мнением о настоящем желании Трампа
Путин: Трамп искренне хочет мирного завершения конфликта на Украине
28 марта 2025, 02:41

Фото: iStock/sb2010

Российский президент Владимир Путин заявил, что президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в завершении конфликта на Украине. Москва готова к мирному урегулированию при условии устранения коренных причин кризиса, подчеркнул Путин.
«Трамп искренне хочет завершения украинского конфликта. Россия за решение конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин, отметил президент», — передает ТАСС слова президента РФ.
Путин добавил, что Россия намерена обеспечить свою безопасность на долгосрочную перспективу и открыта к взаимодействию с Европой по украинскому вопросу. Однако Кремль не допустит ошибок, основанных на доверии к западным партнерам, чьи действия, по его мнению, неоднократно вызывали сомнения.

Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн
Маск захотел сократить расходы правительства США на $1 трлн
В ночь с 27 на 28 марта «Радио 1» передавало, что в Россоши Воронежской области прогремели взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе.

Предварительно, сработала система ПВО, уничтожившая не менее четырех украинских беспилотников. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.

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#дональд трамп
#кремль
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В российском городе прогремели взрывы
Mash: В Россоши Воронежской области прогремели взрывы
28 марта 2025, 02:02

Фото: iStock/dzika_mrowka

В Россоши Воронежской области в ночь с 27 на 28 марта прогремели взрывы, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе. По данным Telegram-канала Mash, сработала система ПВО, уничтожившая не менее четырех украинских беспилотников. Целью дронов ВСУ предположительно являлся местный электромеханический завод.
Власти пока не подтвердили информацию о возможных повреждениях или жертвах.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое группа молодых мигрантов напала на дочь участника СВО на Украине. Мать пострадавшей заявила, что в избиении участвовали семь человек. Инцидент произошел после неоднократных случаев травли в адрес девочки.

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«Не дожмем, а добьем»: Путин оценил шансы завершения конфликта на Украине военным путем
Путин: Есть основания полагать, что ВС РФ добьют войска ВСУ
28 марта 2025, 01:53

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил о неизбежном поражении украинских войск в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС.
По словам президента РФ, российские Вооруженные силы сохраняют стратегическую инициативу на всех участках фронта, освободив 99% территории Луганской народной республики и более 70% земель ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Текущие успехи ВС РФ подтверждают, что поставленные цели будут достигнуты.

«Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем. Но есть основания полагать, что мы их добьем», — указал он.
Ранее российский президент Владимир Путин в рамках международного арктического форума в Мурманске подчеркнул, что планы американской стороны по присоединению Гренландии существовали давно. США, очевидно, будут и дальше системно продвигать собственные интересы в арктическом регионе.

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