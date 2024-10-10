Курский губернатор Смирнов сообщил жителям о работе ПВО

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Глава Курской области Алексей Смирнов написал обращение к жителям на фоне работы противовоздушной обороны. Оно опубликовано в Telegram-канале чиновника.
«Работает ПВО! Отойдите от окон!» — предупредил Смирнов.Ракетная тревога была отменена спустя 15 минут. Позже Смирнов проинформировал население о ликвидации ракеты боевиков ВСУ над Курской областью.
Украина напала на Курскую область ранним утром, 6 августа. Радикалы ВСУ получили отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и погранслужбы ФСБ. По признанию главкома ВСУ Александра Сырского, таким образом Киев хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.
Ранее сообщалось, что элита ВСУ попала в ловушку в Курской области.
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