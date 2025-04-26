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ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей олимпийского чемпиона Большунова под Брянском

ВСУ уничтожили дом родителей олимпийского чемпиона Большунова в Брянской области
Александр Большунов (фото: Instagram* @san_sanych_skigonki)

Александр Большунов (фото: Instagram* @san_sanych_skigonki)

ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» писал, что в минувшую пятницу ВСУ обстреляли село Подывотье Брянской области осколочным боеприпасом, в результате чего дом родителей Большунова полностью сгорел.

Бородавко подчеркнул, что родители лыжника давно не жили в этом доме, поэтому при ударе никто не пострал.

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Путин подтвердил готовность к диалогу с Украиной без предварительных условий
26 апреля 2025, 17:43

Владимир Путин и Стивен Уиткофф (фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне Путин провёл встречу с Уиткоффом, своим помощником Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, в ходе которой указал на готовность российской стороны возобновить переговорный процесс с Украиной без предварительных условий.

Песков подчеркнул, что ранее президент неоднократно заявлял об этом.

По итогам переговоров Ушаков подчеркнул, что беседа со спецпредставителем Дональда Трампа позволила дополнительно сблизить позиции России и США не только по урегулированию украинского конфликта, но и по иным международным вопросам. Москва и Вашингтон продолжат диалог, добавил помощник президента.

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#политика
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В Генштабе ВС РФ подтвердили участие бойцов из КНДР в обороне Курской области
26 апреля 2025, 15:21

Фото: iStock/Omer Serkan Bakir

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов официально подтвердил участие северокорейских войск в освобождении Курской области. Об этом он сообщил в прямом эфире на телеканале «Россия 24».
Ранее в этот день Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

Начальник Генштаба российской армии подчеркнул, что солдаты корейской армии совместно с бойцами ВС РФ держали оборону Курской области. Военнослужащие КНДР показали профессионализм при выполнении боевых заданий, а также проявили стойкость и отвагу, добавил Герасимов.

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#всу
#вс рф
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ВС РФ освободили Поповку в Белгородской области
26 апреля 2025, 15:10

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Поповка в Белгородской области. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что бойцами подразделений группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп около населённого пункта Поповка. В настоящее время там проводится поиск и ликвидация отдельных боевиков ВСУ, которые скрываются в приграничных лесополосах.

Напомним также, что Герасимов в субботу доложил Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ.

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#вс рф
#всу
#белгородская область
#сво
#военные
#владимир путин
#россия
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«Это историческое событие»: Хинштейн прокомментировал освобождение Курской области
Хинштейн назвал историческим событием освобождение Курской области от ВСУ
26 апреля 2025, 14:52

Александр Хинштейн (фото: Telegram @Hinshtein)

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал полное освобождение российского региона от ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Напомним, что в субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Курской области.

Хинштейн подчеркнул, что российские военнослужащие сломили последние рубежи обороны ВСУ, выдавив украинских военных за пределы России.

Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли как минимум 75 тысяч военных и свыше 400 танков

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#курская область
#вс рф
#сво
#всу
#пво
#россия
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Курская область полностью освобождена от ВСУ
Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области
26 апреля 2025, 13:32

Фото: iStock/N-sky

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что украинские войска вторглись в Курскую область рано утром 6 августа 2024 года. В начале марта этого года ВС РФ перешли в масштабное наступление и за несколько дней полностью освободили порядка 1100 квадратных километров территории. Всего с начала вторжения российским войскам удалось вернуть под контроль более 60 населённых пунктов, свыше половины из которых, в том числе Суджу, освободили за последние два месяца.

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли как минимум 75 тысяч военных и свыше 400 танков.

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