ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей олимпийского чемпиона Большунова под Брянском

Александр Большунов (фото: Instagram* @san_sanych_skigonki)
ВСУ прямым ударом уничтожили дом родителей трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова в Брянской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
Ранее Telegram-канал «Mash на спорте» писал, что в минувшую пятницу ВСУ обстреляли село Подывотье Брянской области осколочным боеприпасом, в результате чего дом родителей Большунова полностью сгорел.
Бородавко подчеркнул, что родители лыжника давно не жили в этом доме, поэтому при ударе никто не пострал.
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Бородавко подчеркнул, что родители лыжника давно не жили в этом доме, поэтому при ударе никто не пострал.
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Анастасия Чинкова