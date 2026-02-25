Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Смоленскую область
Число погибших при атаке украинских БПЛА на предприятие в Смоленской области выросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.
По данным ведомства, еще не менее десяти человек пострадали. Повреждения получили элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части и автомобиль, используемый для тушения огня. Собственникам причинен значительный ущерб.
Напомним, ранее губернатор Василий Анохин писал в своем телеграм-канале о четырех погибших и десяти пострадавших. По его словам, все они являются сотрудниками ПАО «Дорогобуж». Раненые сечйас находятся в больнице под наблюдением врачей. Всего ночью над регионом сбили 14 беспилотников ВСУ.
