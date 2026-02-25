Увеличилось число жертв атаки ВСУ на Смоленскую область

25 февраля 2026, 14:55

СК: число погибших при атаке дронов ВСУ на смоленское предприятие достигло семи

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Число погибших при атаке украинских БПЛА на предприятие в Смоленской области выросло до семи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК России.