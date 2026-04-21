ВСУ ранили тигрицу и трех лигриц из Васильевского зоопарка в Запорожской области
Тигрица и три лигрицы пострадали при атаке ВСУ на Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Александра Пылышенко.
По его словам, украинские боевики нанесли четыре удара с разных сторон, причем во всех случаях они целенаправленно били в центр территории зоопарка.
«Четыре прилета было, заходили с разных сторон и били в центр всей территории. Поэтому с разных сторон постройки пострадали», — сказал собеседник агентства.В результате были полностью уничтожены крыши кабинета администрации и гаражей, выбито более десяти окон, повреждено около 250 квадратных метров кровли, а также автомобили центра — один из них не подлежит восстановлению.
Бюджета на ремонт у учреждения нет: из-за расположения в прифронтовой зоне зоопарк не может принимать посетителей и брать плату за билеты, а пожертвований для этого недостаточно.