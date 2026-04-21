ВСУ ранили тигрицу и трех лигриц из Васильевского зоопарка в Запорожской области

21 апреля 2026, 16:14

Тигрица и три лигрицы пострадали при атаке ВСУ на Васильевский реабилитационный центр для крупных хищников в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора учреждения Александра Пылышенко.





По его словам, украинские боевики нанесли четыре удара с разных сторон, причем во всех случаях они целенаправленно били в центр территории зоопарка.

«Четыре прилета было, заходили с разных сторон и били в центр всей территории. Поэтому с разных сторон постройки пострадали», — сказал собеседник агентства.